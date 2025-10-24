Siltronic stark - Wettbewerber spricht von hoher Wafer-Nachfrage

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 17.310 auf Ariva Indikation (24. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,38 %.

Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -34,26 %/+29,76 % bedeutet.