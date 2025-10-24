AKTIE IM FOKUS
Siltronic stark - Wettbewerber spricht von hoher Wafer-Nachfrage
- Siltronic-Kurs steigt um 5,3% auf 57,55 Euro.
- Hohe Nachfrage nach Wafern für Halbleiter in Japan.
- Anstieg über 60 Euro könnte Zwölfmonatshoch erreichen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Signale aus Japan für eine rege Nachfrage nach Wafern als Vorprodukt für Halbleiter haben am Freitag den Kurs von Siltronic nach oben getrieben. An der Spitze des SDax legten sie um 5,3 Prozent auf 57,55 Euro zu. Bei einem Anstieg über das jüngste Hoch von gut 60 Euro wären die Papiere auf einem Zwölfmonatshoch.
Laut dem Kontrahenten Shin-Etsu ist die Nachfrage der Halbleiterbranche nach Wafern derzeit groß, vor allem im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. "Wir haben darauf fokussiert, Halbleitermaterialien wie Wafer, Photolacke und Photomasken in wachstumsstarke Märkte zu liefern", schrieb das Unternehmen im Bericht zum ersten Geschäftshalbjahr./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 17.310 auf Ariva Indikation (24. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,38 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -34,26 %/+29,76 % bedeutet.
