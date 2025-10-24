Anleger-Trend 2025: Dividenden kassieren, aber nicht ausgeben!

Sharon Hill, Senior Portfolio Managerin bei Vanguard und Leiterin des Bereichs Equity Global and Income, beschreibt diesen Trend aus eigener Erfahrung. An den Tagen, an denen Fonds wie der Vanguard Equity Income ihre Ausschüttungen zahlen, musste sie kein Kapital mobilisieren, um Anleger auszuzahlen, "weil die meisten unserer Anleger eine automatische Reinvestitionsfunktion aktiviert haben".

Dividenden sind längst kein Nischenthema mehr für einkommensorientierte Anleger. Laut einer Analyse von Barron’s investieren die meisten Aktionäre, die auf Dividendenaktien oder entsprechende Fonds setzen, gar nicht primär wegen des laufenden Einkommens. Sie lassen die Erträge im Depot, um ihr Kapital langfristig zu vermehren.

Eine interne Befragung unter rund 5.000 Kunden von Vanguard ergab, dass etwa drei Viertel der Anleger ihre Dividenden automatisch reinvestieren. Hill folgert daraus, dass viele Investoren Dividendenfonds nicht wegen der laufenden Ausschüttung, sondern als strategisches Instrument zur Diversifizierung einsetzen.

Dividendenaktien als Stabilitätsanker

Dividendenstarke Unternehmen unterscheiden sich strukturell von wachstumsorientierten Aktien. Laut Barron’s gehören die 20 Prozent mit der höchsten Dividendenrendite im S&P 500 – darunter United Parcel Service und Pfizer – meist zu den klassischen Value-Titeln. Diese Aktien erzielen im Schnitt eine Rendite von 4,5 Prozent und werden mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 gehandelt. Im Gegensatz dazu notieren wachstumsstarke, aber dividendenfreie Unternehmen wie Amazon oder Palantir im Durchschnitt beim 36-Fachen des erwarteten Gewinns.

Hill zufolge empfinden viele Anleger Dividendenzahler als vertrauenswürdiger und kapitaldisziplinierter. Historisch betrachtet führte der Kauf von Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite in den 1990er Jahren häufig zu einer Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. In den letzten Jahren hat sich das Blatt jedoch gewendet: Technologieaktien mit niedriger oder keiner Ausschüttung trieben die Kursrallye an.

Zinsen und Psychologie als Treiber

Ein steigendes Zinsniveau kann dividendenstarke Aktien sowohl belasten als auch begünstigen. Eine steilere Zinskurve mache laut Barron’s Dividendenaktien attraktiver, vor allem wenn kurzfristige Zinsen sinken, während langfristige Renditen stabil bleiben.

Zudem spielt Psychologie eine Rolle: Viele Anleger schätzen die regelmäßigen Ausschüttungen als Sicherheitsfaktor. Selbst wenn sie die Erträge nicht unmittelbar benötigen, bietet die Aussicht auf vierteljährliche Zahlungen emotionale Stabilität – und die Option, bei Bedarf Liquidität zu schaffen, ohne Aktien verkaufen zu müssen.

Steuern und Qualität entscheidend

Der Buchhaltungsexperte Robert Willens weist jedoch darauf hin, dass Dividenden steuerpflichtig bleiben – auch bei Reinvestition. Für langfristige Anleger könne sich das aber durch eine höhere Kostenbasis relativieren, was die Steuerlast beim späteren Verkauf reduziert.

Hill warnt dennoch vor einer zu einseitigen Sichtweise auf hohe Renditen. Entscheidend sei nicht die Höhe der Ausschüttung, sondern die Qualität der Unternehmen im Fonds.

"Am Ende wollen die meisten Anleger vor allem eines: eine stabile, diversifizierte Kapitalanlage."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



