JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Mit Blick auf die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege er mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie sowie das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft zwei Prozent über den nun vom Pharmakonzern veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechner mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht, der die Konsensschätzungen für 2025 untermauern sollte./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 142,6EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

