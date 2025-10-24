    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniper AktievorwärtsNachrichten zu Uniper
    Uniper SE: Deutlicher Ergebnisrückgang 2025 erwartet, Ausblick bestätigt

    Uniper SE erwartet 2025 einen deutlichen Ergebnisrückgang. Ursachen sind geringere Erträge aus Absicherungsgeschäften und Optimierungen im Gasportfolio. Details folgen am 6. November 2025.

    • Uniper SE erwartet für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 einen deutlichen Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr.
    • Das Adjusted EBITDA wird voraussichtlich EUR 641 Mio. betragen, verglichen mit EUR 2.176 Mio. im Vorjahr.
    • Das Adjusted Net Income wird auf EUR 268 Mio. geschätzt, im Vergleich zu EUR 1.324 Mio. im Vorjahr.
    • Der Rückgang wird durch reduzierte Ergebnisbeiträge aus Absicherungsgeschäften im Segment Flexible Generation und durch vergangene Optimierungsaktivitäten im Gasportfolio des Segments Greener Commodities verursacht.
    • Der Entfall von Erträgen aus der Gasersatzbeschaffung ausgebliebener Gasmengen aus Russland trägt ebenfalls zum Ergebnisrückgang bei.
    • Uniper bestätigt den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2025, und die detaillierten Ergebnisse werden am 6. November 2025 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalmitteilung Januar - September 2025, bei Uniper ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von Uniper lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,28 % im Minus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,95EUR das entspricht einem Plus von +2,48 % seit der Veröffentlichung.


    Uniper

    -3,04 %
    -0,96 %
    -11,06 %
    -17,14 %
    -32,57 %
    -59,38 %
    -94,14 %
    -85,43 %
    ISIN:DE000UNSE026WKN:UNSE02





