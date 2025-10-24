UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 10500 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner bezeichnete in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung das Zahlenwerk des Börsenbetreibers für das dritte Quartal als stark. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2027 an./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 113EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 105

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

