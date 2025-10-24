    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormation Metals AktievorwärtsNachrichten zu Formation Metals

    Goldinvest.de-Interview

    Formation Metals - Bohrungen laufen, $9 Mio. Finanzierung & große Wachstumspläne

    Formation Metals hat große Pläne mit dem Goldprojekt N2, die CEO Deepak Varshney im Goldinvest.de-Interview erklärt.

    In diesem neuen GOLDINVEST-Interview spricht CEO Deepak Varshney über die nächsten Schritte von Formation Metals (CSE: FOMO / WKN: A3D492) und das laufende Bohrprogramm auf dem N2-Goldprojekt in Québec.

    Nach der kürzlichen $9-Millionen-Finanzierung ist Formation Metals nun vollständig durchfinanziert für ein umfangreiches 20.000-Meter-Bohrprogramm – und das bis Ende 2026. Ziel ist es, die bestehende historische Ressource von rund 900.000 Unzen Gold deutlich zu erweitern und mittelfristig auf 3 bis 5 Millionen Unzen auszubauen.

    Varshney erklärt, warum Formation Metals aktuell zu den am besten kapitalisierten Explorern in Québec zählt, welche Zonen (A-Zone & RJ-Zone) derzeit im Fokus stehen, und weshalb das Unternehmen sogar über zukünftige Akquisitionen benachbarter Projekte nachdenkt.

    Erfahren Sie außerdem, welche Rolle der hohe Goldpreis von über 4.000 USD für die strategische Entwicklung spielt und wann erste Bohrergebnisse erwartet werden.

    👉 Mehr erfahren auf GOLDINVEST.de: https://goldinvest.de
    👉 Offizielle Website von Formation Metals: https://formationmetalsinc.com

    Kapitelmarken:
    00:00 Einführung & Begrüßung
    00:40 Start des Bohrprogramms auf dem N2-Projekt
    01:20 $9 Mio. Finanzierung abgeschlossen – 20.000 Meter bis 2026 finanziert
    02:00 Fokus auf A-Zone (Bulk Tonnage) und RJ-Zone (High Grade)
    03:00 Ziel: Ausbau der Ressource auf 3–5 Mio. Unzen Gold
    04:00 Zeitplan für erste Bohrergebnisse (Dezember 2025)
    05:00 Starke Investorennachfrage & überzeichnete Finanzierung
    06:00 Pläne für Übernahmen benachbarter Projekte
    07:00 Einschätzung zum Goldpreis & Marktumfeld
    08:00 Formation Metals als „Big Kid on the Block“ in Québec

     

    Risikohinweis & Disclaimer
    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
    Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

