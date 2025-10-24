Intel überrascht mit solidem Ergebnis

Im dritten Quartal hat Intel seinen Umsatz den Angaben zufolge um drei Prozent auf 13,7 Mrd. US-Dollar gesteigert, die operative Marge schnellte auf 40 Prozent hoch und lag ebenfalls über den Markterwartungen. Dadurch verdiente der Chiphersteller unter dem Strich 0,23 US-Dollar je Aktie - Analysten hatten lediglich mit einem Überschuss von 0,01 US-Dollar je Anteilsschein gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte Intel noch einen Verlust von 0,46 US-Dollar je Aktie verbucht. Für das laufende Vierteljahr stellt Intel Erlöse zwischen 12,8 und 13,8 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Der Gewinn werde voraussichtlich 0,08 US-Dollar je Aktie betragen. Finanzchef David Zinsner betonte, dass das Unternehmen aktuell den wachsenden Bedarf an Computerchips nicht befriedigen könne. Im nachbörslichen Geschäft der Wall Street schoss die Aktie um acht Prozent in die Höhe.

Der satte Kurssprung vom Donnerstag bedeutet nun einen Frontalangriff auf einen seit März 2021 bestehenden Abwärtstrend, ein nachhaltiger Wochenschlusskurs darüber würde dementsprechend Hinweise auf ein Kaufsignal bei Intel liefern, obwohl der Konzern noch nicht vollkommen sorgenfrei ist und in seiner Chiptechnologie den bevorzugten Herstellern hinterherhängt. Dennoch könnten einige Vorschusslorbeeren oberhalb von 39,80 US-Dollar verteilt werden und das Wertpapier auf 56,07 US-Dollar weiter vorantreiben. Selbstredend würde sich ein Long-Engagement anbieten, allerdings nur auf hochspekulativer Basis. Auf der Unterseite ist Intel durch den 200-Wochen-Durchschnitt bei 32,16 US-Dollar vorläufig gut abgesichert, erst darunter dürfte es zu größerer Korrekturbereitschaft bis auf 26,05 US-Dollar kommen.

Intel Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Kurzfristig könnte die Euphorie bei Intel einen Kursanstieg bis auf 56,07 US-Dollar hervorrufen und würde sich lediglich für ein spekulatives Engagement in dem Wertpapier anbieten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM4ZSJ kann die mögliche Rendite sogar bis auf 195 Prozent gesteigert werden, die Beimischung im Depot sollte jedoch vergleichsweise verhalten ausfallen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,92 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Tiefstand vom Mittwoch nicht überschreiten. Zur Orientierung würde sich im Schein hieraus ein Stopp-Kurs von 0,06 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM4ZSJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,63 - 0,65 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 33,9718 US-Dollar Basiswert: Intel Corp. KO-Schwelle: 33,9718 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 41,22 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,92 Euro Hebel: 5,5 Kurschance: + 195 Prozent Börse Frankfurt

