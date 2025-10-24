SILTRONIC AG - Aktienkurs springt nach oben +5,87 % - 24.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +5,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SILTRONIC AG über einen Zuwachs von +28,56 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +17,75 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,64 % 1 Monat +23,10 % 3 Monate +28,56 % 1 Jahr -7,80 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd.EUR wert.

Signale aus Japan für eine rege Nachfrage nach Wafern als Vorprodukt für Halbleiter haben am Freitag den Kurs von Siltronic nach oben getrieben. An der Spitze des SDax legten sie um 5,3 Prozent auf 57,55 Euro zu. Bei einem Anstieg über das jüngste …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China hat dem deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende etwas Anschub verliehen. Die Kursgewinne hielten sich am Freitagmorgen aber in Grenzen. Der Leitindex Dax legte in den ersten …

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.