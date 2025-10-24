    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Besonders beachtet!

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    SILTRONIC AG - Aktienkurs springt nach oben +5,87 % - 24.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +5,87 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG - Aktienkurs springt nach oben +5,87 % - 24.10.2025
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +5,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.998,06€
    Basispreis
    2,58
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.501,01€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SILTRONIC AG über einen Zuwachs von +28,56 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +17,75 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,64 %
    1 Monat +23,10 %
    3 Monate +28,56 %
    1 Jahr -7,80 %

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd.EUR wert.

    Siltronic stark - Wettbewerber spricht von hoher Wafer-Nachfrage


    Signale aus Japan für eine rege Nachfrage nach Wafern als Vorprodukt für Halbleiter haben am Freitag den Kurs von Siltronic nach oben getrieben. An der Spitze des SDax legten sie um 5,3 Prozent auf 57,55 Euro zu. Bei einem Anstieg über das jüngste …

    Börsenstart Europa - 24.10. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Hoffnung auf Handelsgespräche stützt


    Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China hat dem deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende etwas Anschub verliehen. Die Kursgewinne hielten sich am Freitagmorgen aber in Grenzen. Der Leitindex Dax legte in den ersten …

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +5,28 %
    +1,57 %
    +23,38 %
    +29,46 %
    -10,33 %
    -10,62 %
    -36,49 %
    +120,40 %
    +49,36 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SILTRONIC AG - Aktienkurs springt nach oben +5,87 % - 24.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +5,87 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.