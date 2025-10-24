    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/GBP WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/GBP

    EUR/GBP

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    EUR/GBP tritt auf der Stelle – 0,87204 GBP

    Kaum Bewegung: EUR/GBP pendelt um 0,87204 GBP.

    EUR/GBP - EUR/GBP tritt auf der Stelle – 0,87204 GBP
    Foto: adobe.stock.com
    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/GBP um 0,87204GBP. Die Veränderung von +0,03 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/GBP Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,44 %
    1 Monat -0,18 %
    3 Monate +0,22 %
    1 Jahr +4,41 %

    Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000GBP in EUR/GBP angelegt hat, zahlte damals 0,719349GBP. Heute, bei 0,87204GBP, wäre daraus ein Vermögen von 6.061,28GBP geworden – ein Plus von +21,23 %.

    Informationen zum Pfund

    Seit Jahrhunderten prägt das Britische Pfund den globalen Finanzhandel. Im Währungspaar GBP-USD, dem sogenannten „Cable“, spiegelt sich die Entwicklung der britischen und US-amerikanischen Wirtschaft wider. Wechselkurse beeinflussen Importpreise, Exporte und Rohstoffmärkte. Für Anleger und Unternehmen ist der Pfundkurs daher ein zentraler Indikator.

    Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/GBP

    +0,08 %
    +0,44 %
    -0,18 %
    +0,22 %
    +4,41 %
    -0,41 %
    -4,14 %
    +21,23 %
    +44,68 %
    ISIN:EU0009653088WKN:965308





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EUR/GBP EUR/GBP tritt auf der Stelle – 0,87204 GBP Kaum Bewegung: EUR/GBP pendelt um 0,87204 GBP.