    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Russlands Notenbank senkt Leitzins weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Leitzins der russischen Notenbank auf 16,5% gesenkt.
    • Inflation bei 8%, Ziel der Notenbank sind 4%.
    • Rüstungsproduktion stützt Wirtschaft, Privatsektor leidet.

    MOSKAU (dpa-AFX) - Angesichts einer Konjunkturabschwächung hat die russische Notenbank ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge reduziert. Er sinkt um 0,5 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine stärkere Senkung auf 16 Prozent erwartet. Im April hatte der Leitzins noch bei 21 Prozent gelegen. Die Inflationsrate lag im September bei rund acht Prozent, die Notenbank strebt aber vier Prozent an.

    "Die Wirtschaft kehrt weiter zu einem ausgewogenen Wachstumspfad zurück", kommentierte die Notenbank. Indikatoren hätten eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums im dritten Quartal signalisiert. Die Inflationserwartungen blieben jedoch hoch, heißt es in der Mitteilung. Die Notenbank verweist auf die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung 2026 sowie der Verschlechterung der Außenhandelsbedingungen. Zuletzt hatten die USA und die Europäische Union neue Sanktionen gegen Russland beschlossen.

    Die russische Wirtschaft wird aktuell vor allem durch die Rüstungsproduktion gestützt, die wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine massiv ausgebaut wurde. Die Privatwirtschaft leidet jedoch unter hohen Zinsen. Zudem treibt der Mangel an Arbeitskräften die Löhne und verhindert eine Ausweitung der Produktion, was die Preise treibt./jsl/jkr/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Russlands Notenbank senkt Leitzins weniger als erwartet Angesichts einer Konjunkturabschwächung hat die russische Notenbank ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge reduziert. Er sinkt um 0,5 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt …