Internationaler Wettbewerb soll Innenhof der Tabakfabrik Linz in grünen Hotspot verwandeln

Details zur Ausschreibung

Linz (ots) - Die Immobilien Linz GmbH & Co KG und die Tabakfabrik Linz schreiben

einen internationalen Landschaftsarchitektur-Wettbewerb aus. Ein innovatives,

dreistufiges Verfahren sucht nach visionären Ideen, um den Innenhof, den

Peter-Behrens-Platz (PBPneu), grüner und einladender zu gestalten und so die

Aufenthaltsqualität für die Linzer:innen, Besucher:innen und die

Tabakfabrik-Community deutlich zu steigern. Denn die geplante Fertigstellung des

QUADRILL im Frühjahr 2026 läutet die nächste Transformations-Phase des Kreativ-

und Innovationsstandorts Tabakfabrik Linz ein: Die Entwicklung zum vollwertigen

Stadtteil zum Arbeiten, Wohnen, Genießen. Die Einreichung der ersten Stufe läuft

bis 15. Dezember 2025. Im Frühjahr 2026 werden die Gewinner:innen gekürt.



Ein grüner, lebendiger Treffpunkt mitten in Linz



Der Innenhof des rund 38.000 m² großen Areals soll zu einem Ort der Begegnung,

des kreativen Austauschs und der Erholung werden - ein Ort, der den Bedürfnissen

von rund 250 ansässigen Organisationen, ihren Mitarbeiter:innen, gerecht wird,

sich den Besucher:innen der Gastronomie und Shops sowie allen Linzer:innen

öffnet. Dabei soll das Konzept die Herausforderungen des Klimawandels mit

Hitzeperioden und Starkregen berücksichtigen. Ein besonderer Augenmerk liegt auf

dem respektvollen Umgang mit dem baukulturellen Erbe des Industriedenkmals und

der Anknüpfung an die Freiräume des neu gebauten QUADRILL Ensembles.



Wirtschafts- und Innovationsstadtrat Thomas Gegenhuber betont die Bedeutung des

Projekts: "Die Tabakfabrik entwickelt sich zu einem neuen Stadtteil inmitten von

Linz, als Drehkreuz zwischen Innenstadt und Hafen. Der Peter-Behrens-Platz soll

zu einem attraktiven, begrünten Freiraum werden, der Innovation, Kreativität und

das gemeinschaftliche Leben fördert."



Konzepte werden im Dialog weitentwickelt



Der Wettbewerbsprozess selbst spiegelt den kollaborativen Geist der Tabakfabrik

wider, wie deren Geschäftsführerin Denise Halak erklärt: "Wir glauben an die

Kraft gemeinsamer Ideenfindung. Unser Community-Workshop im Juni (https://tabakf

abrik-linz.at/presse/neuer-tabakfabrik-innenhof-mehr-gruen-mehr-aufenthaltsquali

taet/) diente bereits als Impulsgeber, dessen Ergebnisse in die Ausschreibung

eingeflossen sind, etwa der deutliche Wunsch nach mehr Grün. Wir suchen ein

starkes Konzept, eine tragende Idee, die die bestehenden Nutzungen gerne

hinterfragen kann. Daher laden wir Landschaftsarchitekt:innen ein, ihren

herausragenden Gestaltungsentwurf für eine zukunftsweisende Entwicklung des

Peter-Behrens-Platzes einzureichen." Die Einreichung erfolgt über die ANKÖ

Ausschreibungsplattform bis zum 15.12.2025.



Eine hochkarätig besetzte Jury wählt, unterstützt von

Mieter:innen-Vertreter:innen, die drei besten Entwürfe aus, die dann in einer

zweiten dialogischen Wettbewerbsphase vertieft werden. In zwei Workshops werden

die ausgewählten Landschaftsarchitekt:innen ihre Konzepte mit der Community

diskutieren und verfeinern, bevor die Jury im Frühjahr 2026 den

Gewinner:innen-Entwurf kürt. Markus Eidenberger, Geschäftsführer der Tabakfabrik

und der Immobilien Linz, fasst den Auftrag zusammen: "Die Gewinner:innen

begleiten das Projekt vom Gestaltungskonzept über Entwurfs-, Einreichungs- und

Ausführungsplanung bis zur Bauausführung. Der Start der Bauarbeiten ist noch für

2026 geplant. Unser Ziel ist es, den Innenhof in einen Ort der Begegnung und des

Verweilens zu verwandeln - einen Ort, der zum Leben einlädt."



Die Ausschreibung wurde im ANKÖ Vergabeportal (https://www.ankoe.at/)

veröffentlicht: Dokument-ID 227858-00 , Bezeichnung des Auftrags:

Peter-Behrens-PlatzNEU . Fragen teilnehmender Landschaftsarchitekt:innen werden

ausschließlich über die Vergabeplattform ANKÖ beantwortet.



Details zur Ausschreibung Mehr erfahren

ernationaler-wettbewerb-soll-innenhof-der-tabakfabrik-linz-in-gruenen-hotspot-ve

rwandeln/)



