Internationaler Wettbewerb soll Innenhof der Tabakfabrik Linz in grünen Hotspot verwandeln

Linz (ots) - Die Immobilien Linz GmbH & Co KG und die Tabakfabrik Linz schreiben
einen internationalen Landschaftsarchitektur-Wettbewerb aus. Ein innovatives,
dreistufiges Verfahren sucht nach visionären Ideen, um den Innenhof, den
Peter-Behrens-Platz (PBPneu), grüner und einladender zu gestalten und so die
Aufenthaltsqualität für die Linzer:innen, Besucher:innen und die
Tabakfabrik-Community deutlich zu steigern. Denn die geplante Fertigstellung des
QUADRILL im Frühjahr 2026 läutet die nächste Transformations-Phase des Kreativ-
und Innovationsstandorts Tabakfabrik Linz ein: Die Entwicklung zum vollwertigen
Stadtteil zum Arbeiten, Wohnen, Genießen. Die Einreichung der ersten Stufe läuft
bis 15. Dezember 2025. Im Frühjahr 2026 werden die Gewinner:innen gekürt.
Ein grüner, lebendiger Treffpunkt mitten in Linz
Der Innenhof des rund 38.000 m² großen Areals soll zu einem Ort der Begegnung,
des kreativen Austauschs und der Erholung werden - ein Ort, der den Bedürfnissen
von rund 250 ansässigen Organisationen, ihren Mitarbeiter:innen, gerecht wird,
sich den Besucher:innen der Gastronomie und Shops sowie allen Linzer:innen
öffnet. Dabei soll das Konzept die Herausforderungen des Klimawandels mit
Hitzeperioden und Starkregen berücksichtigen. Ein besonderer Augenmerk liegt auf
dem respektvollen Umgang mit dem baukulturellen Erbe des Industriedenkmals und
der Anknüpfung an die Freiräume des neu gebauten QUADRILL Ensembles.
Wirtschafts- und Innovationsstadtrat Thomas Gegenhuber betont die Bedeutung des
Projekts: "Die Tabakfabrik entwickelt sich zu einem neuen Stadtteil inmitten von
Linz, als Drehkreuz zwischen Innenstadt und Hafen. Der Peter-Behrens-Platz soll
zu einem attraktiven, begrünten Freiraum werden, der Innovation, Kreativität und
das gemeinschaftliche Leben fördert."
Konzepte werden im Dialog weitentwickelt
Der Wettbewerbsprozess selbst spiegelt den kollaborativen Geist der Tabakfabrik
wider, wie deren Geschäftsführerin Denise Halak erklärt: "Wir glauben an die
Kraft gemeinsamer Ideenfindung. Unser Community-Workshop im Juni (https://tabakf
abrik-linz.at/presse/neuer-tabakfabrik-innenhof-mehr-gruen-mehr-aufenthaltsquali
taet/) diente bereits als Impulsgeber, dessen Ergebnisse in die Ausschreibung
eingeflossen sind, etwa der deutliche Wunsch nach mehr Grün. Wir suchen ein
starkes Konzept, eine tragende Idee, die die bestehenden Nutzungen gerne
hinterfragen kann. Daher laden wir Landschaftsarchitekt:innen ein, ihren
herausragenden Gestaltungsentwurf für eine zukunftsweisende Entwicklung des
Peter-Behrens-Platzes einzureichen." Die Einreichung erfolgt über die ANKÖ
Ausschreibungsplattform bis zum 15.12.2025.
Eine hochkarätig besetzte Jury wählt, unterstützt von
Mieter:innen-Vertreter:innen, die drei besten Entwürfe aus, die dann in einer
zweiten dialogischen Wettbewerbsphase vertieft werden. In zwei Workshops werden
die ausgewählten Landschaftsarchitekt:innen ihre Konzepte mit der Community
diskutieren und verfeinern, bevor die Jury im Frühjahr 2026 den
Gewinner:innen-Entwurf kürt. Markus Eidenberger, Geschäftsführer der Tabakfabrik
und der Immobilien Linz, fasst den Auftrag zusammen: "Die Gewinner:innen
begleiten das Projekt vom Gestaltungskonzept über Entwurfs-, Einreichungs- und
Ausführungsplanung bis zur Bauausführung. Der Start der Bauarbeiten ist noch für
2026 geplant. Unser Ziel ist es, den Innenhof in einen Ort der Begegnung und des
Verweilens zu verwandeln - einen Ort, der zum Leben einlädt."
Die Ausschreibung wurde im ANKÖ Vergabeportal (https://www.ankoe.at/)
veröffentlicht: Dokument-ID 227858-00 , Bezeichnung des Auftrags:
Peter-Behrens-PlatzNEU . Fragen teilnehmender Landschaftsarchitekt:innen werden
ausschließlich über die Vergabeplattform ANKÖ beantwortet.
