    Internationaler Wettbewerb soll Innenhof der Tabakfabrik Linz in grünen Hotspot verwandeln

    Linz (ots) - Die Immobilien Linz GmbH & Co KG und die Tabakfabrik Linz schreiben
    einen internationalen Landschaftsarchitektur-Wettbewerb aus. Ein innovatives,
    dreistufiges Verfahren sucht nach visionären Ideen, um den Innenhof, den
    Peter-Behrens-Platz (PBPneu), grüner und einladender zu gestalten und so die
    Aufenthaltsqualität für die Linzer:innen, Besucher:innen und die
    Tabakfabrik-Community deutlich zu steigern. Denn die geplante Fertigstellung des
    QUADRILL im Frühjahr 2026 läutet die nächste Transformations-Phase des Kreativ-
    und Innovationsstandorts Tabakfabrik Linz ein: Die Entwicklung zum vollwertigen
    Stadtteil zum Arbeiten, Wohnen, Genießen. Die Einreichung der ersten Stufe läuft
    bis 15. Dezember 2025. Im Frühjahr 2026 werden die Gewinner:innen gekürt.

    Ein grüner, lebendiger Treffpunkt mitten in Linz

    Der Innenhof des rund 38.000 m² großen Areals soll zu einem Ort der Begegnung,
    des kreativen Austauschs und der Erholung werden - ein Ort, der den Bedürfnissen
    von rund 250 ansässigen Organisationen, ihren Mitarbeiter:innen, gerecht wird,
    sich den Besucher:innen der Gastronomie und Shops sowie allen Linzer:innen
    öffnet. Dabei soll das Konzept die Herausforderungen des Klimawandels mit
    Hitzeperioden und Starkregen berücksichtigen. Ein besonderer Augenmerk liegt auf
    dem respektvollen Umgang mit dem baukulturellen Erbe des Industriedenkmals und
    der Anknüpfung an die Freiräume des neu gebauten QUADRILL Ensembles.

    Wirtschafts- und Innovationsstadtrat Thomas Gegenhuber betont die Bedeutung des
    Projekts: "Die Tabakfabrik entwickelt sich zu einem neuen Stadtteil inmitten von
    Linz, als Drehkreuz zwischen Innenstadt und Hafen. Der Peter-Behrens-Platz soll
    zu einem attraktiven, begrünten Freiraum werden, der Innovation, Kreativität und
    das gemeinschaftliche Leben fördert."

    Konzepte werden im Dialog weitentwickelt

    Der Wettbewerbsprozess selbst spiegelt den kollaborativen Geist der Tabakfabrik
    wider, wie deren Geschäftsführerin Denise Halak erklärt: "Wir glauben an die
    Kraft gemeinsamer Ideenfindung. Unser Community-Workshop im Juni (https://tabakf
    abrik-linz.at/presse/neuer-tabakfabrik-innenhof-mehr-gruen-mehr-aufenthaltsquali
    taet/) diente bereits als Impulsgeber, dessen Ergebnisse in die Ausschreibung
    eingeflossen sind, etwa der deutliche Wunsch nach mehr Grün. Wir suchen ein
    starkes Konzept, eine tragende Idee, die die bestehenden Nutzungen gerne
    hinterfragen kann. Daher laden wir Landschaftsarchitekt:innen ein, ihren
    herausragenden Gestaltungsentwurf für eine zukunftsweisende Entwicklung des
    Peter-Behrens-Platzes einzureichen." Die Einreichung erfolgt über die ANKÖ
    Ausschreibungsplattform bis zum 15.12.2025.

    Eine hochkarätig besetzte Jury wählt, unterstützt von
    Mieter:innen-Vertreter:innen, die drei besten Entwürfe aus, die dann in einer
    zweiten dialogischen Wettbewerbsphase vertieft werden. In zwei Workshops werden
    die ausgewählten Landschaftsarchitekt:innen ihre Konzepte mit der Community
    diskutieren und verfeinern, bevor die Jury im Frühjahr 2026 den
    Gewinner:innen-Entwurf kürt. Markus Eidenberger, Geschäftsführer der Tabakfabrik
    und der Immobilien Linz, fasst den Auftrag zusammen: "Die Gewinner:innen
    begleiten das Projekt vom Gestaltungskonzept über Entwurfs-, Einreichungs- und
    Ausführungsplanung bis zur Bauausführung. Der Start der Bauarbeiten ist noch für
    2026 geplant. Unser Ziel ist es, den Innenhof in einen Ort der Begegnung und des
    Verweilens zu verwandeln - einen Ort, der zum Leben einlädt."

    Die Ausschreibung wurde im ANKÖ Vergabeportal (https://www.ankoe.at/)
    veröffentlicht: Dokument-ID 227858-00 , Bezeichnung des Auftrags:
    Peter-Behrens-PlatzNEU . Fragen teilnehmender Landschaftsarchitekt:innen werden
    ausschließlich über die Vergabeplattform ANKÖ beantwortet.

    Details zur Ausschreibung Mehr erfahren (https://tabakfabrik-linz.at/2025/10/int
    ernationaler-wettbewerb-soll-innenhof-der-tabakfabrik-linz-in-gruenen-hotspot-ve
    rwandeln/)

    Pressekontakt:

    Tabakfabrik Linz
    Elisabeth Gail
    Telefon: +43 664 / 629 51 56
    E-Mail: mailto:elisabeth.gail@tfl.linz.at
    Website: https://tabakfabrik-linz.at/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181293/6144443
    OTS: Tabakfabrik Linz Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft mbH




