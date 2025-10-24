    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    EPEA in der Kategorie Systemisches Umdenken ausgezeichnet (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Für ihren bedeutenden Beitrag zur Transformation hin zu einer
    echten Kreislaufwirtschaft gewann die EPEA GmbH - Part of Drees & Sommer den
    Circularity Champion Award 2025. Mit der jährlichen Auszeichnung fördert und
    würdigt das F.A.Z. Institut innovative Ansätze und herausragende Leistungen im
    Bereich der zirkulären Wirtschaft. EPEA überzeugte die Jury in der Kategorie
    "Systemisches Umdenken" und belegte den ersten Platz unter den vier nominierten
    Unternehmen. Die Preisverleihung fand am 23. Oktober im Rahmen der 14.
    Responsible Leadership Conference im F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main statt.

    Weltweit werden täglich enorme Mengen an Ressourcen verbraucht und Tonnen an
    Abfall produziert. Der Hauptrund ist unser lineares Wirtschaftssystem: Rohstoffe
    werden abgebaut, verarbeitet, benutzt und schließlich entsorgt. Zurück in den
    Kreislauf schafft es bisher nur ein geringer Teil davon. "Das lineare Denken ist
    die größte strukturelle Hürde auf dem Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft.
    EPEA begegnet dieser Herausforderung bereits seit vielen Jahren mit dem Cradle
    to Cradle-Ansatz, der für systemisches Denken und echte Kreislaufwirtschaft
    steht. Die Auszeichnung als Circularity Champion freut uns daher enorm und
    bestärkt uns in unserer Arbeit", sagt Marcel Özer, Geschäftsführer Cradle to
    Cradle Real Estate bei der EPEA GmbH.

    Pionier der Kreislaufwirtschaft

    Seit seiner Gründung 1987 durch Professor Michael Braungart treibt das
    Unternehmen die Etablierung zirkulärer Prinzipien konsequent voran. Möglich
    macht das ein interdisziplinäres Team, das unter anderem aus Biologen,
    Chemikern, Umwelttechnikern und Bauingenieuren besteht. Gemeinsam decken sie
    eine große Bandbreite an Kompetenzen und Bereichen ab: von Industrieprodukten
    über Gebäude und Quartiere bis hin zu kreislauffähigen Städten. "Besonders im
    Gebäudesektor ist der Handlungsbedarf sehr hoch. Mit unserem Circular
    Engineering-Ansatz konnten wir bereits in über 200 Bauprojekten die
    Kreislauffähigkeit von Anfang an in die Planung integrieren", erklärt Marcel
    Özer. Beispiele hierfür seien unter anderem der Roche Campus in Basel, das
    Bürogebäude The Cradle in Düsseldorf oder das Wohnhaus Moringa in Hamburg.

    Zirkularität in digitaler und analoger Welt

    Mit Gebäuderessourcenpässen, sogenannten CircularityPassport Buildings, verfolgt
    EPEA diesen Anspruch auch in der digitalen Welt: Dabei fließen Umweltdaten von
    Produkten mittels Building Information Modeling, kurz BIM, direkt in die
    digitale Gebäudeplanung ein und der Stoffkreislauf wird schon im Designprozess
    mitgedacht. Bereits seit zehn Jahren erstellt EPEA solche Gebäuderessourcenpässe
    und treibt die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche voran. Derzeit arbeitet
    EPEA zusammen mit dem Land Baden-Württemberg zudem an der Entwicklung von
    Sekundärrohstoffzentren. Diese Zentren ermöglichen die hochwertige Rückführung
    von Materialien aus Bestandsgebäuden in Neubau, Sanierung oder industrielle
    Prozesse: ein Paradigmenwechsel in der Abfallwirtschaft.

    Der Circularity Champion Award wurde in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal
    verliehen. Insgesamt hat die Jury 25 Unternehmen in fünf Kategorien, darunter
    Systemisches Umdenken, Recycling und Rückgewinnung, Design, Cradle to Cradle
    sowie Wiederverwendung und Produktwert, nominiert. Weitere Informationen zur
    Veranstaltung und zum Circularity Champion Award finden Sie unter diesem Link
    (https://www.responsibleleadership.de/circularitychampionaward2025) .

    http://presseportal.de/pm/134210/6144453
    OTS: Drees & Sommer SE




