EPEA in der Kategorie Systemisches Umdenken ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt (ots) - Für ihren bedeutenden Beitrag zur Transformation hin zu einer

echten Kreislaufwirtschaft gewann die EPEA GmbH - Part of Drees & Sommer den

Circularity Champion Award 2025. Mit der jährlichen Auszeichnung fördert und

würdigt das F.A.Z. Institut innovative Ansätze und herausragende Leistungen im

Bereich der zirkulären Wirtschaft. EPEA überzeugte die Jury in der Kategorie

"Systemisches Umdenken" und belegte den ersten Platz unter den vier nominierten

Unternehmen. Die Preisverleihung fand am 23. Oktober im Rahmen der 14.

Responsible Leadership Conference im F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main statt.



Weltweit werden täglich enorme Mengen an Ressourcen verbraucht und Tonnen an

Abfall produziert. Der Hauptrund ist unser lineares Wirtschaftssystem: Rohstoffe

werden abgebaut, verarbeitet, benutzt und schließlich entsorgt. Zurück in den

Kreislauf schafft es bisher nur ein geringer Teil davon. "Das lineare Denken ist

die größte strukturelle Hürde auf dem Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft.

EPEA begegnet dieser Herausforderung bereits seit vielen Jahren mit dem Cradle

to Cradle-Ansatz, der für systemisches Denken und echte Kreislaufwirtschaft

steht. Die Auszeichnung als Circularity Champion freut uns daher enorm und

bestärkt uns in unserer Arbeit", sagt Marcel Özer, Geschäftsführer Cradle to

Cradle Real Estate bei der EPEA GmbH.





Pionier der Kreislaufwirtschaft



Seit seiner Gründung 1987 durch Professor Michael Braungart treibt das

Unternehmen die Etablierung zirkulärer Prinzipien konsequent voran. Möglich

macht das ein interdisziplinäres Team, das unter anderem aus Biologen,

Chemikern, Umwelttechnikern und Bauingenieuren besteht. Gemeinsam decken sie

eine große Bandbreite an Kompetenzen und Bereichen ab: von Industrieprodukten

über Gebäude und Quartiere bis hin zu kreislauffähigen Städten. "Besonders im

Gebäudesektor ist der Handlungsbedarf sehr hoch. Mit unserem Circular

Engineering-Ansatz konnten wir bereits in über 200 Bauprojekten die

Kreislauffähigkeit von Anfang an in die Planung integrieren", erklärt Marcel

Özer. Beispiele hierfür seien unter anderem der Roche Campus in Basel, das

Bürogebäude The Cradle in Düsseldorf oder das Wohnhaus Moringa in Hamburg.



Zirkularität in digitaler und analoger Welt



Mit Gebäuderessourcenpässen, sogenannten CircularityPassport Buildings, verfolgt

EPEA diesen Anspruch auch in der digitalen Welt: Dabei fließen Umweltdaten von

Produkten mittels Building Information Modeling, kurz BIM, direkt in die

digitale Gebäudeplanung ein und der Stoffkreislauf wird schon im Designprozess

mitgedacht. Bereits seit zehn Jahren erstellt EPEA solche Gebäuderessourcenpässe

und treibt die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche voran. Derzeit arbeitet

EPEA zusammen mit dem Land Baden-Württemberg zudem an der Entwicklung von

Sekundärrohstoffzentren. Diese Zentren ermöglichen die hochwertige Rückführung

von Materialien aus Bestandsgebäuden in Neubau, Sanierung oder industrielle

Prozesse: ein Paradigmenwechsel in der Abfallwirtschaft.



Der Circularity Champion Award wurde in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal

verliehen. Insgesamt hat die Jury 25 Unternehmen in fünf Kategorien, darunter

Systemisches Umdenken, Recycling und Rückgewinnung, Design, Cradle to Cradle

sowie Wiederverwendung und Produktwert, nominiert. Weitere Informationen zur

Veranstaltung und zum Circularity Champion Award finden Sie unter diesem Link

(https://www.responsibleleadership.de/circularitychampionaward2025) .



