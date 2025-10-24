UBS stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung von Blenrep als Kombinationstherapie gegen das Multiple Myelom gehe mit einigen Einschränkungen einher, schrieb Matthew Weston am Freitag. Das begrenze das wirtschaftliche Potenzial des Medikaments, für das der Experte nun einen Spitzenumsatz von etwa zwei Milliarden US-Dollar bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 70 Prozent annimmt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,30 % und einem Kurs von 18,71EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



