    UBS stuft SANOFI auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlöse des Medikaments Dupixent lägen um vier Prozent über der Konsenserwartung, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Unter dem Strich liege der Gesamtumsatz aller Pharmazeutika um zwei Prozent über der Markterwartung. Mit Blick auf die Produkt-Pipeline drohten allerdings schlechte Nachrichten./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:23 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 87,42EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 105
    Kursziel alt: 105
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


