    Buy or Goodbye?

    Volkswagen, Hensoldt, Intel und Astrazeneca – Analystenstimmen des Tages

    Volkswagen, Hensoldt, Intel und Astrazeneca: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen bleibt auf "Neutral", Kursziel 87 Euro.
    • Hensoldt auf "Hold", Ausblick um 2% angehoben.
    • Astrazeneca auf "Overweight", Kursziel 160,44 Euro.
    Bernstein Research stuft Volkswagen auf "Neutral"

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen.

    Jefferies stuft Hensoldt auf "Hold"

    Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt nach einer Anhebung des Ausblicks auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr dürften nun um etwa zwei Prozent steigen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den mittelfristigen Zielen des Radar-Spezialisten habe sich indes nichts geändert.

    Bernstein Research hebt das Kursziel für Intel an

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 21 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umsatz klar positiv überrascht, schrieb Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dagegen liege der Ausblick unter den Erwartungen. Es sei noch viel zu früh, um einen Sieg für den angeschlagenen Konzern auszurufen.

    JPMorgan stuft Astrazeneca auf "Overweight"

    Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence (160,44 Euro) belassen. Mit Blick auf die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege er mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie sowie das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft zwei Prozent über den nun vom Pharmakonzern veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechner mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht, der die Konsensschätzungen für 2025 untermauern sollte.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

