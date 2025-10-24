ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel für STMicroelectronics auf 30 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", Erholung verlangsamt sich.
- Ergebnis je Aktie könnte sich bis 2026 verdoppeln.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 21,79 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um -11,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.
Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 19,82 Mrd..
STMicroelectronics zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2652. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -8,15 %/+37,77 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 30 Euro