UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 21,79 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um -11,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.

Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 19,82 Mrd..

STMicroelectronics zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2652. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -8,15 %/+37,77 % bedeutet.