Presseerklärung für Dr. Wolfgang Porsche aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG

Berlin (ots) - Aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche (wiwo.de)vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG und die Rolle vonDr. Wolfgang Porsche in diesem Zusammenhang nehme ich für ihn als sein Anwaltwie folgt Stellung:Die Aussage der WirtschaftsWoche, dass VW Konzernchef Oliver Blume schon langeseinen Zweitjob bei Porsche loswerden wollte, doch der Großaktionär WolfgangPorsche dieses blockiert habe, entspricht nicht der Wahrheit. Vielmehrunterstützte Herr Porsche bereits seit Anfang 2025 gemeinsam mit den FamilienPorsche und Piech das Bemühen, die Doppelrolle von Oliver Blume zu beenden undeinen passenden Nachfolger für die Porsche AG zu suchen. Die in dem Artikel derWirtschaftsWoche in diesem Zusammenhang zitierte Äußerung von Herrn Porsche,"Porsche ist bei Oliver Blume in guten Händen" stammt nicht aus dem Jahre 2025,sondern aus einer Zeit, als die Doppelrolle von Herrn Blume alsVorstandsvorsitzender von VW und Porsche begann. Auch hätte entgegen derBerichterstattung in der WirtschaftsWoche Herr Porsche eine Bekanntgabe desWechsels an der Spitze der Porsche AG vor oder auch während der InternationalenAutomobilausstellung (IAA) ausdrücklich befürwortet. Aus diesem Anlass bin ichauch beauftragt, rechtliche Schritte gegen die WirtschaftsWoche zu prüfen.Prof. Dr. Christian SchertzRechtsanwalt