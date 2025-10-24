    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Presseerklärung für Dr. Wolfgang Porsche aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG

    Berlin (ots) - Aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche (wiwo.de)
    vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG und die Rolle von
    Dr. Wolfgang Porsche in diesem Zusammenhang nehme ich für ihn als sein Anwalt
    wie folgt Stellung:

    Die Aussage der WirtschaftsWoche, dass VW Konzernchef Oliver Blume schon lange
    seinen Zweitjob bei Porsche loswerden wollte, doch der Großaktionär Wolfgang
    Porsche dieses blockiert habe, entspricht nicht der Wahrheit. Vielmehr
    unterstützte Herr Porsche bereits seit Anfang 2025 gemeinsam mit den Familien
    Porsche und Piech das Bemühen, die Doppelrolle von Oliver Blume zu beenden und
    einen passenden Nachfolger für die Porsche AG zu suchen. Die in dem Artikel der
    WirtschaftsWoche in diesem Zusammenhang zitierte Äußerung von Herrn Porsche,
    "Porsche ist bei Oliver Blume in guten Händen" stammt nicht aus dem Jahre 2025,
    sondern aus einer Zeit, als die Doppelrolle von Herrn Blume als
    Vorstandsvorsitzender von VW und Porsche begann. Auch hätte entgegen der
    Berichterstattung in der WirtschaftsWoche Herr Porsche eine Bekanntgabe des
    Wechsels an der Spitze der Porsche AG vor oder auch während der Internationalen
    Automobilausstellung (IAA) ausdrücklich befürwortet. Aus diesem Anlass bin ich
    auch beauftragt, rechtliche Schritte gegen die WirtschaftsWoche zu prüfen.

    Prof. Dr. Christian Schertz

    Rechtsanwalt

    Pressekontakt:

    Schertz Bergmann
    Rechtsanwälte PartG mbB
    Kurfürstendamm 53, 10707 Berlin
    E-Mail: mailto:cs@schertz-bergmann.de
    Tel.: 030 - 88 00 150

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62754/6144468
    OTS: Schertz Bergmann Rechtsanwälte



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Presseerklärung für Dr. Wolfgang Porsche aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG Aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche (wiwo.de) vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG und die Rolle von Dr. Wolfgang Porsche in diesem Zusammenhang nehme ich für ihn als sein Anwalt wie folgt Stellung: Die …