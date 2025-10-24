UAE macht den ersten Spatenstich für das weltweit erste Gigaskala-Projekt für erneuerbare Energien rund um die Uhr und setzt damit einen neuen globalen Standard für saubere Energie

Im Einklang mit der Vision Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan , Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, bekräftigt das weltweit erste Projekt die Führungsposition der VAE im Bereich der sauberen Energie und geht direkt auf die Schwankungen der erneuerbaren Energien ein

Das Projekt wird das Potenzial erneuerbarer Energien neu definieren, indem es 1 GW Grundlaststrom zu einem weltweit wettbewerbsfähigen Tarif ( ) bereitstellt und eine Blaupause für künftige internationale Einsätze schafft.

Masdar und EWEC errichten das größte und technologisch fortschrittlichste System seiner Art in der Welt

Das Projekt wird dazu beitragen, die KI-Revolution in den VAE voranzutreiben, über 10 000 Arbeitsplätze zu schaffen und jährlich etwa 5,7 Millionen Tonnen CO 2 zu vermeiden.

ABU DHABI, VAE, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Seine Hoheit Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender Vorsitzender des Präsidentengerichts für Entwicklung und Angelegenheiten gefallener Helden, war Zeuge des ersten Spatenstichs für das weltweit größte kombinierte Solarstrom- und Batteriespeicherprojekt, das rund um die Uhr 1 Gigawatt (GW) erneuerbare Grundlastenergie liefern kann.

Das Potenzial der erneuerbaren Energien neu denken

Im Einklang mit der Vision Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, stellt dieses weltweit erste Projekt, das von Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar und Emirates Water and Electricity Company (EWEC) entwickelt wurde, das Potenzial erneuerbarer Energien neu vor, indem es die Barriere der Intermittenz überwindet. Durch die erstmalige Erzeugung von Grundlaststrom in gigantischem Umfang zu einem weltweit wettbewerbsfähigen Tarif setzt das Projekt einen neuen internationalen Maßstab und bekräftigt die führende Position der VAE bei der Entwicklung erneuerbarer Energien.

Das größte und technologisch fortschrittlichste System seiner Art in der Welt

Das Projekt wird eine 5,2-GW-Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeichersystem (BESS) mit einer Kapazität von 19 Gigawattstunden (GWh) integrieren, dem größten und technologisch fortschrittlichsten System seiner Art weltweit. Das Design bietet modernste Technologien, einschließlich KI-gestützter Prognosen und intelligentem Versand, sowie eine KI-fähige Infrastruktur für vorausschauende Analysen und Systemoptimierung.