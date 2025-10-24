MOBOTIX AG: Unternehmensrestrukturierung sichert Zukunft 2025/26
MOBOTIX AG setzt auf Innovation und Effizienz, um ihre Marktstellung zu festigen und finanzielle Ziele zu erreichen.
Foto: adobe.stock.com
- MOBOTIX AG hat ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit verabschiedet.
- Die Produktstrategie wird auf Kernkompetenzen wie Thermalkameratechnologie und OCR-Technologie angepasst.
- Es sind Kosteneinsparungen von geplanten 6,0 Mio. EUR im Personal- und Sachkostenbereich vorgesehen.
- Die Restrukturierungskosten betragen 2,1 Mio. EUR, hauptsächlich für eine Transfergesellschaft für ausscheidende Mitarbeiter.
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatzziel von 49,0 Mio. EUR und ein geplanter Breakeven EBIT angestrebt.
- Die Prognose für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr bleibt bei einem Umsatz von 51,0 bis 53,0 Mio. EUR und einem EBIT von -1,5 bis -2,0 Mio. EUR.
Der Kurs von Mobotix lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +15,66 % im
Plus.
+15,32 %
-5,19 %
+18,52 %
+11,30 %
+14,29 %
-80,72 %
-88,97 %
-94,75 %
-96,00 %
