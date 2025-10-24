Trump greift durch: Amerikas Wirtschaft wird zur Staatsaffäre

Kaum ein Jahr ist vergangen, seit Scott Bessent staatliche Eingriffe in die Wirtschaft als "Bidenismo" verspottete – eine Anspielung auf Venezuelas "Chavismo". Nun soll ausgerechnet er als Architekt eines umfassenden staatlichen Wirtschaftsprogramms dienen, das Donald Trumps Regierung auf einen neuen Konfrontationskurs mit China führt.

Peking hat ein drastisches Exportverbot für seltene Erden angekündigt. Die neuen Regeln gelten ab Dezember und umfassen sogar Produkte mit minimalen Anteilen chinesischer Materialien. Da China fast den gesamten Weltmarkt für die Raffinierung dieser Rohstoffe kontrolliert, steht die US-Industrie unter enormem Druck. Ohne chinesische Lieferungen fehlen zentrale Komponenten für Hightech-Produkte – vom Smartphone bis zum Kampfjet F-35.

Washington antwortet mit mehr Staat

Die Trump-Regierung will darauf mit massiven Eingriffen in strategische Industrien reagieren. Neben Beteiligungen an Unternehmen wie Intel und MP Materials plant sie Preisuntergrenzen, um die Einnahmen im Rohstoffsektor zu stabilisieren.

"Es ahmt definitiv einen viel interventionistischeren Ansatz nach, als wir es hier gewohnt sind, mit mehr staatlichem Eigentum an Unternehmen und der Festlegung von Preisuntergrenzen", sagte Stan Veuger vom American Enterprise Institute.

"Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dies auf eine sehr kleine Gruppe von Branchen beschränkt bleiben wird."

Der Staat werde zunehmend Anteilseigner und Preisregulator – ein Kurs, der an Chinas Planwirtschaft erinnert.

Vom Gegner zum Gestalter der Staatswirtschaft

Bessent betont, die USA würden sich von Peking "weder befehligen noch kontrollieren" lassen. Doch die neue Linie bedeutet mehr Regierungsmacht über die Wirtschaft. Handelsminister Howard Lutnick hat bereits vorgeschlagen, dass der Staat künftig die Hälfte der Erlöse aus Universitäts-Patenten einbehält. Zudem war er maßgeblich an dem Deal beteiligt, durch den die Regierung 15 Prozent an Intel übernahm – und das Unternehmen so zum nationalen Champion erklärte.

Kampf um die Kontrolle über seltene Erden

Die Abhängigkeit von chinesischen Minen bleibt das zentrale Problem. Um diese zu brechen, hat Washington ein Abkommen mit Australien geschlossen, um dort gemeinsam neue Förderprojekte aufzubauen. Wie schnell das gelingt, ist unklar.

Kanika Singh vom Milken Institute verweist auf Japans Erfahrungen 2010, als ein kurzfristiges chinesisches Exportverbot Panik auslöste. Erst ein australisch-japanisches Rohstoffbündnis sorgte damals für Entlastung.

Singh erklärte gegenüber Quartz: "Der Privatsektor hat große Schwierigkeiten, Innovationen im Bergbau zu finanzieren, weil es sehr lange dauert, bis sich diese bewähren, und weil die Rohstoffpreise starken Schwankungen unterliegen." Sie betonte, die Bundesregierung könne bei ihren Investitionen langfristiger planen und dadurch Preisschwankungen abfedern, die private Investoren oft abschrecken.

Wirtschaftliche Abschreckung mit globaler Sprengkraft

Während Washington und Peking ihre Handelskanonen aufeinander richten, bleibt die Lage angespannt. Ex-Handelsbeamter Tim Keeler vergleicht den Konflikt mit einem nuklearen Patt:

"Jede Seite verfügt gewissermaßen über eine wirtschaftliche Massenvernichtungswaffe. Aber die Instrumente jeder Seite sind so mächtig, dass es wie eine gegenseitig garantierte Zerstörung ist."

Der Machtkampf um seltene Erden zeigt: Trumps Wirtschaftspolitik bewegt sich längst zwischen Markt und Staatsmacht – und die Frontlinien verlaufen nicht mehr nur zwischen Ländern, sondern auch durch das Herz der amerikanischen Wirtschaft selbst.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion