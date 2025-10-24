    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Drohnen nicht entscheidend

    Rheinmetall-Chef: Krieg wird mit Panzern und Raketen geführt

    Der Rheinmetall-Vorsitzende Armin Papperger ist skeptisch, was die Zukunft des Krieges mit Drohnen angeht. Das äußerte er in einem aktuellen Interview gegenüber dem Handelsblatt. 

    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Auf die Frage, ob der Wert der Aktie nicht nach dem Ukrainekrieg massiv fallen werde, antwortete der Rheinmetall-Chef, dass die Skepsis gegenüber Rußland auch noch in den nächsten 15 bis 20 Jahren bestehen werde. 

    Sind wir damit also in eine neue Ära des Kalten Krieges eingetreten? Festmachen lässt sich auf jeden Fall, dass die sich an der Ost-West-Grenze die Konfliktherde konzentrieren. Irak und Syrien in der Vergangenheit, dann Israel und die Ukaine. 

    Es dürfte niemanden überraschen, dass der Rheinmetall-Chef das Drohnengeschäft lieber im Schatten größerer Themen lässt.

    Papperger will aber aus Rheinmetall ein Hightech-Unternehmen machen. Das Hauptgeschäft des Rüstungsunternehmens ist derzeit die Herstellung von Munition. An zweiter Stelle folgen die Fahrzeuge.

    Aber auch, wenn Papperger verständlicherweise aus seiner Perspektive meint, dass ein Krieg immer noch mit Raketen und Panzern geführt werde: Das Unternehmen setzt auf eine strategische Partnerschaft mit Lockheed Martin. Die Bundeswehr will bis 2029 Drohnen anschaffen, die mit dem F-35-Kampfjet kommunizieren. Rheinmetall beteiligt sich an der Ausschreibung. 

    Rheinmetall

    -1,18 %
    +5,38 %
    -7,14 %
    +0,48 %
    +266,02 %
    +1.034,77 %
    +2.425,34 %
    +3.146,15 %
    +75.903,45 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Er hält nichts von der Meinung, dass Drohnen die Zukunft des Schlachtfelds entscheiden. "Die qualitative Entwicklung der Drohnentechnologie spielt im Hinblick auf das konkrete Kriegsgeschehen in der Ukraine also nicht die entscheidende Rolle." Zu Bedenken ist aber auch, dass 70 Prozent der Gefallenen durch Drohnenangriffe zu Tode kamen. 

    Rheinmetall: Wann kommen die 2000?

    Er zeigt sich äußerst zuversichtlich, auch im Friedensfall in der Ukraine. "Bis Mitte nächsten Jahres sehe ich Potenzial für einen Auftragsbestand von bis zu 120 Milliarden Euro. Das wird für viele Jahre profitables Geschäft liefern."

    Klares Momentum für die Anteilsscheine ist der Ukrainekrieg. Auch wenn Papperger gesichterte Geschäfte für die Zukunft sieht. Wenn das Momentum erlischt (siehe BionTech nach der Corona-Pandemie), findet die Notierung nicht mehr zu, oder lange nicht mehr zu ihren gehypten Hochs.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 1.770EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 15:33 Uhr) gehandelt.

    Verfasst von Krischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
