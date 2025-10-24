UBS stuft ENI auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Italiener hätten in diesem Quartal eine hohe Hürde übersprungen, schrieb Joshua Stone am Freitag. Mit dem um 20 Prozent ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramm stemmten sie sich gegen den Branchentrend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 15,89EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,50
Kursziel alt: 15,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,50
Kursziel alt: 15,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte