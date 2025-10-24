    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI
    UBS stuft ENI auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Italiener hätten in diesem Quartal eine hohe Hürde übersprungen, schrieb Joshua Stone am Freitag. Mit dem um 20 Prozent ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramm stemmten sie sich gegen den Branchentrend./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:19 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 15,89EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joshua Stone
    Analysiertes Unternehmen: ENI
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 15,50
    Kursziel alt: 15,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


