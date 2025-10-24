Energiekontor Aktie unter starkem Abgabedruck - 24.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Energiekontor Aktie. Mit einer Performance von -5,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Energiekontor, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,95 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um +2,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,65 %. Im Jahr 2025 gab es für Energiekontor bisher ein Minus von -21,44 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

Energiekontor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,58 % 1 Monat -13,65 % 3 Monate -21,95 % 1 Jahr -25,98 %

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 511,67 Mio.EUR wert.

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.