Börsen Update Europa - 24.10. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.173,95 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Siemens Energy +1,51 %, Heidelberg Materials +1,46 %, Continental +1,21 %
Flop-Werte: Beiersdorf -1,83 %, Vonovia -1,65 %, MTU Aero Engines -1,59 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.919,45 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Porsche AG +3,92 %, PUMA +1,37 %, Wacker Chemie +1,17 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -2,60 %, Deutsche Lufthansa -2,53 %, ThyssenKrupp -2,42 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.740,53 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +5,44 %, SILTRONIC AG +4,37 %, SUESS MicroTec +3,30 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -2,60 %, Nordex -2,41 %, HENSOLDT -2,34 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.650,95 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: ENI +2,29 %, Siemens Energy +1,51 %, Wolters Kluwer +1,24 %
Flop-Werte: Vinci -5,04 %, SAFRAN -3,30 %, UniCredit -1,95 %
Der ATX steht bei 4.639,21 PKT und verliert bisher -1,08 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,27 %, UNIQA Insurance Group +0,88 %, OMV -0,26 %
Flop-Werte: STRABAG -2,70 %, Wienerberger -2,42 %, Raiffeisen Bank International -1,97 %
Der SMI bewegt sich bei 12.538,26 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Amrize +1,35 %, Lonza Group +1,17 %, Partners Group Holding +0,45 %
Flop-Werte: Sika -3,69 %, Logitech International -1,43 %, CIE Financiere Richemont -1,24 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.164,13 PKT und fällt um -0,89 %.
Top-Werte: Accor +3,88 %, Edenred Bearer and /or registered shares +2,34 %, Sanofi +0,87 %
Flop-Werte: Vinci -5,04 %, Dassault Systemes -4,04 %, Kering -3,59 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:24) bei 2.772,35 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: SKF (B) +1,73 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,13 %, Sandvik +0,77 %
Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -1,49 %, Nordea Bank Abp -1,00 %, AstraZeneca -0,92 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +1,62 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,71 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,62 %, Public Power +1,30 %
Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,34 %, Viohalco -1,83 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,06 %
