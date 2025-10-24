Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Steigt auf 111.101,94 USD – Alle Details! - 24.10.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,90 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 111.567,06USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +2,31 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,54 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,41 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,60 %, ETH/USD um +1,71 %, SOL/USD um +2,85 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,92 %.