Litauens Regierungschefin zu Luftraumverletzung: Reaktion angemessen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Regierungschefin Inga Ruginiene hat die Reaktion der Armee ihres Landes und der Nato auf die jüngste russische Luftraumverletzung als richtig und angemessen bewertet. "Die Streitkräfte haben wirklich gezeigt, dass sie hier und jetzt schwierige Entscheidungen treffen. Der Vorfall hat gezeigt, dass wir vorbereitet sind", sagte Ruginiene in Vilnius. "Nato-Kampfjets wurden sofort alarmiert, patrouillierten und überwachten den Luftraum. Nicht nur, um für Sicherheit zu sorgen, sondern auch, um ein Signal auszusenden, dass wir so etwas nicht tolerieren werden."

Am Donnerstagabend waren nach Angaben der litauischen Armee zwei russische Militärflugzeuge kurzzeitig in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungen. Als Reaktion stiegen zwei Eurofighter der spanischen Luftwaffe auf, die in Litauen stationiert sind.