Marken Gala 2025
Judith Williams und Roland Berger wurden als "Living Brand" und "Brand Legend" ausgezeichnet (FOTO)
Frankfurt (ots) - Die Unternehmerpersönlichkeiten Judith Williams und Roland
Berger sind für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt worden. Im Rahmen des
FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMITS (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/87027
79/14001/0/51090450/1170/852368/c4be71f30f.html) , den die Verlagsgruppe WEIMER
MEDIA GROUP veranstaltete, wurden die beiden als "Living Brand" und "Brand
Legend" am Donnerstagabend ausgezeichnet. Bei der Abendveranstaltung trafen sich
Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, zur Marken
Gala 2.0 mit Krypto Party im Gibson Club in Frankfurt am Main.
Seit rund zwei Jahrzehnten versammelt die MARKEN GALA die Innovatoren und die
kreative Szene der Republik gemeinsam an einem Ort. Erstmals fand das prominente
Kommunikationsevent im Frankfurter Gibson Club statt und wurde zum Abschluss des
zweitägigen FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMITS, zu dessen Top-Speakern unter
anderem der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein, EZB-Präsidentin Christine
Lagarde, Deutsche Bank-CEO Christian Sewing und Commerzbank-Chefin Bettina
Orlopp zählten.
Den Höhepunkt der MARKEN GALA bildete die Preisverleihung. Judith Williams,
Unternehmerin, Investorin und TV-Persönlichkeit, wurde als "Living Brand"
geehrt. Die Auszeichnung würdigt Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit und
unternehmerischen Kraft eine Marke verkörpern und prägen. Mit ihrer
einzigartigen Kombination aus Authentizität, Innovationsgeist und medialer
Strahlkraft hat Williams eine Kosmetikmarke aufgebaut, die weit über Deutschland
hinaus für Qualität und Glaubwürdigkeit steht.
Einst war sie aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen, ihre musikalische
Karriere als Sopranistin aufzugeben, und hat in der Folge statt zu hadern ihr
eigenes Kosmetikunternehmen gegründet und ist über die Jahre zu einer der
bemerkenswertesten Unternehmerinnen sowie Medienpersönlichkeiten Deutschlands
geworden. "Judith Williams Cosmetics" gehört heute zu den erfolgreichsten
Beauty-Marken im europäischen TV Live Commerce.
"Es gibt zwei Frauen außer mir auf der Welt, die mein Mann toll findet, Judith
ist eine davon", begann Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung,
Technologie und Raumfahrt, ihre Laudatio auf die in Deutschland geborene
US-Amerikanerin. Wer die zweite Frau ist, wollte Bär übrigens nicht verraten.
Dafür erklärte die CSU-Politikerin in Richtung Williams, die als Jurorin aus der
VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" einem breiten Fernsehpublikum bekannt ist:
"Von den Teenagerkindern bis zu meiner Tante, die morgen 70 wird, alle lieben
dich. Wie auch immer du das machst, ich hoffe sehr, dass du nie gegen mich
kandidierst", sagte Bär. Angesichts des breiten Produktportfolios, über das
