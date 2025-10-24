Judith Williams und Roland Berger wurden als "Living Brand" und "Brand Legend" ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Unternehmerpersönlichkeiten Judith Williams und Roland

Berger sind für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt worden. Im Rahmen des

FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMITS (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/87027

79/14001/0/51090450/1170/852368/c4be71f30f.html) , den die Verlagsgruppe WEIMER

MEDIA GROUP veranstaltete, wurden die beiden als "Living Brand" und "Brand

Legend" am Donnerstagabend ausgezeichnet. Bei der Abendveranstaltung trafen sich

Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, zur Marken

Gala 2.0 mit Krypto Party im Gibson Club in Frankfurt am Main.



Seit rund zwei Jahrzehnten versammelt die MARKEN GALA die Innovatoren und die

kreative Szene der Republik gemeinsam an einem Ort. Erstmals fand das prominente

Kommunikationsevent im Frankfurter Gibson Club statt und wurde zum Abschluss des

zweitägigen FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMITS, zu dessen Top-Speakern unter

anderem der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein, EZB-Präsidentin Christine

Lagarde, Deutsche Bank-CEO Christian Sewing und Commerzbank-Chefin Bettina

Orlopp zählten.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hugo Boss AG! Long 38,47€ 0,32 × 12,96 Zum Produkt Short 44,36€ 0,31 × 12,95 Zum Produkt