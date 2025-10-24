    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWilliams Grand Prix Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Williams Grand Prix Holdings

    Judith Williams und Roland Berger wurden als "Living Brand" und "Brand Legend" ausgezeichnet (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Die Unternehmerpersönlichkeiten Judith Williams und Roland
    Berger sind für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt worden. Im Rahmen des
    FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMITS (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/87027
    79/14001/0/51090450/1170/852368/c4be71f30f.html) , den die Verlagsgruppe WEIMER
    MEDIA GROUP veranstaltete, wurden die beiden als "Living Brand" und "Brand
    Legend" am Donnerstagabend ausgezeichnet. Bei der Abendveranstaltung trafen sich
    Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, zur Marken
    Gala 2.0 mit Krypto Party im Gibson Club in Frankfurt am Main.

    Seit rund zwei Jahrzehnten versammelt die MARKEN GALA die Innovatoren und die
    kreative Szene der Republik gemeinsam an einem Ort. Erstmals fand das prominente
    Kommunikationsevent im Frankfurter Gibson Club statt und wurde zum Abschluss des
    zweitägigen FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMITS, zu dessen Top-Speakern unter
    anderem der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein, EZB-Präsidentin Christine
    Lagarde, Deutsche Bank-CEO Christian Sewing und Commerzbank-Chefin Bettina
    Orlopp zählten.

    Den Höhepunkt der MARKEN GALA bildete die Preisverleihung. Judith Williams,
    Unternehmerin, Investorin und TV-Persönlichkeit, wurde als "Living Brand"
    geehrt. Die Auszeichnung würdigt Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit und
    unternehmerischen Kraft eine Marke verkörpern und prägen. Mit ihrer
    einzigartigen Kombination aus Authentizität, Innovationsgeist und medialer
    Strahlkraft hat Williams eine Kosmetikmarke aufgebaut, die weit über Deutschland
    hinaus für Qualität und Glaubwürdigkeit steht.

    Einst war sie aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen, ihre musikalische
    Karriere als Sopranistin aufzugeben, und hat in der Folge statt zu hadern ihr
    eigenes Kosmetikunternehmen gegründet und ist über die Jahre zu einer der
    bemerkenswertesten Unternehmerinnen sowie Medienpersönlichkeiten Deutschlands
    geworden. "Judith Williams Cosmetics" gehört heute zu den erfolgreichsten
    Beauty-Marken im europäischen TV Live Commerce.

    "Es gibt zwei Frauen außer mir auf der Welt, die mein Mann toll findet, Judith
    ist eine davon", begann Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung,
    Technologie und Raumfahrt, ihre Laudatio auf die in Deutschland geborene
    US-Amerikanerin. Wer die zweite Frau ist, wollte Bär übrigens nicht verraten.
    Dafür erklärte die CSU-Politikerin in Richtung Williams, die als Jurorin aus der
    VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" einem breiten Fernsehpublikum bekannt ist:
    "Von den Teenagerkindern bis zu meiner Tante, die morgen 70 wird, alle lieben
    dich. Wie auch immer du das machst, ich hoffe sehr, dass du nie gegen mich
    kandidierst", sagte Bär. Angesichts des breiten Produktportfolios, über das
