DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 130 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Atoss sei einer seiner Favoriten für die Berichtssaison gewesen, und dies habe man mit starken Ergebnissen gerechtfertigt, schrieb Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auftragseingang und Profitabilität hätten enorm angezogen. Investitionen zahlten sich aus./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 120,2EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

