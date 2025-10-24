    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit durchwachsenen Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal. Auch das Geschäftsjahr 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 45,98EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 13:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Falko Friedrichs
    Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 46
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


