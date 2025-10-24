Mit 3,1 Mio. € finanziertes Batterierecycling-Konsortiums nimmt in Europa seine Arbeit auf
Höhepunkte
- ION wird eine zentrale Rolle beim Aufbau einer europäischen Kreislaufwirtschaft für Batterien spielen. Ein Konsortium unter der Leitung der PEM RWTH Aachen wurde nach zwölfmonatiger Zusammenarbeit und einer Förderung der deutschen Regierung in Höhe von 2.068.000 Euro gegründet.
- Die Teilnehmer des Konsortiums haben weitere Ausgaben in Höhe von 1.069.000 € zugesagt, darunter 265.000 € von Iondrive. Damit stehen insgesamt 3.137.000 € zur Finanzierung der Konsortiumsaktivitäten zur Verfügung.
- Die Teilnahme am durch Fördermittel unterstützten Konsortium verschafft Iondrive Zugang zu Einsatzmaterial (Feedstock), OEM-Validierung und weiteren Dienstleistungen, die den Markteintritt in Europa beschleunigen. Zudem werden 60 % der Betriebskosten der Pilotanlage von Iondrive bis zu einem maximalen Förderbetrag von 398.000 € erstattet.
- Ziel des Konsortiums ist es, eine geschlossene Batterierecyclingindustrie für Deutschland aufzubauen, indem gezeigt wird, dass Batteriezellen, die zu 80 % aus nachhaltig recycelten Materialien bestehen, eine gleichwertige Leistung wie solche mit Primärmetallen erbringen können.
- Die Aufgabe von Iondrive besteht darin, die schwarze Masse aus Batterien mithilfe seines umweltverträglichen DES-Verfahrens zu hochreinen Metallen in Batteriequalität zu verarbeiten und diese anschließend zu pCAM-Materialien weiter zu verwerten.
- Parallel dazu arbeitet das Konsortium mit führenden europäischen Automobil-OEMs und Batterieherstellern zusammen, die nach Erreichen zentraler technischer Meilensteine aktiv eingebunden werden sollen.
- Die Teilnahme am Konsortium stärkt auch die Position von Iondrive in Europa und unterstützt die Zusammenarbeit mit Industriepartnern entlang der gesamten Lieferkette für Batteriematerialien, einschließlich des Potenzials für den zukünftigen Zugang zu Black-Mass-Rohstoffen und Produktabnahmevereinbarungen.
- Iondrive errichtet derzeit seine DES-Pilotverarbeitungsanlage an der Universität Adelaide, unterstützt durch einen Zuschuss von bis zu 3,9 Mio. AUD im Rahmen des Industry Growth Program. Die Inbetriebnahme der Pilotanlage wird für Anfang 2026 erwartet; die Anlage ist so konzipiert, dass sie leicht nach Europa transportiert und dort eingesetzt werden kann.
