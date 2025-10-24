Mit 3,1 Mio. € finanziertes Batterierecycling-Konsortiums nimmt in Europa seine Arbeit auf

ION wird eine zentrale Rolle beim Aufbau einer europäischen Kreislaufwirtschaft für Batterien spielen. Ein Konsortium unter der Leitung der PEM RWTH Aachen wurde nach zwölfmonatiger Zusammenarbeit und einer Förderung der deutschen Regierung in Höhe von 2.068.000 Euro gegründet.

Die Teilnehmer des Konsortiums haben weitere Ausgaben in Höhe von 1.069.000 € zugesagt, darunter 265.000 € von Iondrive. Damit stehen insgesamt 3.137.000 € zur Finanzierung der Konsortiumsaktivitäten zur Verfügung.

Die Teilnahme am durch Fördermittel unterstützten Konsortium verschafft Iondrive Zugang zu Einsatzmaterial (Feedstock), OEM-Validierung und weiteren Dienstleistungen, die den Markteintritt in Europa beschleunigen. Zudem werden 60 % der Betriebskosten der Pilotanlage von Iondrive bis zu einem maximalen Förderbetrag von 398.000 € erstattet.

Ziel des Konsortiums ist es, eine geschlossene Batterierecyclingindustrie für Deutschland aufzubauen, indem gezeigt wird, dass Batteriezellen, die zu 80 % aus nachhaltig recycelten Materialien bestehen, eine gleichwertige Leistung wie solche mit Primärmetallen erbringen können.

Die Aufgabe von Iondrive besteht darin, die schwarze Masse aus Batterien mithilfe seines umweltverträglichen DES-Verfahrens zu hochreinen Metallen in Batteriequalität zu verarbeiten und diese anschließend zu pCAM-Materialien weiter zu verwerten.