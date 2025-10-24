DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe die operativen Ergebniserwartungen erneut klar übertroffen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum insgesamt starken Quartalsbericht, infolge dessen MTU auch die Ziele erhöht habe./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 382,7EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



