DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe die operativen Ergebniserwartungen erneut klar übertroffen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum insgesamt starken Quartalsbericht, infolge dessen MTU auch die Ziele erhöht habe./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 382,7EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
