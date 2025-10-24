DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Umsatzseitig hätten die Schweizer enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Etwas versüßt werde dies durch das optimistischere Ergebnissignal bei konstanter Währung. Unter dem Strich werde aber auch dies durch widrige Devisenentwicklung wieder aufgezehrt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 293,3EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
