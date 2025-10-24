Kingsmen erhält Option auf Erwerb von 100 % des Gold-Silber-Projekts Almoloya im Bergbaugebiet Parral in Chihuahua, Mexiko

Vancouver, British Columbia, 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich bekannt zu geben, dass die bereits zuvor bekannt gegebene Transaktion hinsichtlich des Erwerbs einer Option (die „Option“) auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Almoloya, das sich 30 km westlich des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Las Coloradas befindet, erfolgreich abgeschlossen wurde. Beide Projekte befinden sich in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die Bedingungen der Option sehen vor, dass Kingsmen über einen Zeitraum von acht Jahren gestaffelte Barzahlungen zu leisten hat, wobei sich der in den ersten beiden Jahren zu zahlende Betrag auf insgesamt 325.000 USD beläuft (einschließlich 75.000 USD im ersten Jahr). Die Option unterliegt weiterhin einer Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“). Weitere Informationen hinsichtlich der Bedingungen der Option finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Juli 2025.

Das Projekt Almoloya umfasst die historischen, ehemals produzierenden Minen Cigarrero und Las Juliettas. Das Projekt stellt eine Konsolidierung von fünf Mineralschürfrechten zu einem einzigen zusammenhängenden Landpaket mit einer Größe von 866,25 ha (2.140,55 ac) dar.

President Scott Emerson sagte: „Dieser Erwerb stärkt unsere Präsenz in der Region Parral. Der Erwerb steht im Einklang mit dem Ziel von Kingsmen, durch die Konsolidierung von Schürfrechten ehemals produzierenden Projekten neues Leben einzuhauchen. Die Bedingungen des Erwerbs ermöglichen es uns außerdem, die Kosten in den ersten Jahren der Option auf Explorationsarbeiten zu konzentrieren, anstatt auf Konzessionszahlungen. Mit dem Hinzukommen von Almoloya erweitern wir unser Landpaket in der Region und bauen Kingsmen mit aktuellen Explorationsprogrammen, die konzipiert wurden, um in naher Zukunft bedeutende Entdeckungen zu verzeichnen, als führendes Explorationsunternehmen im Bergbaugebiet Parral weiter aus.“

Kingsmen ist mit dem Projektgebiet Almoloya, das hinsichtlich einer hochgradigen Silber-, Blei-, Zink- und Goldmineralisierung äußerst vielversprechend ist, sehr zufrieden. Das Projekt befindet sich innerhalb eines umfassenden, 12 x 14 km großen regionalen hydrothermalen Systems. Dies ist das erste Mal, dass das gesamte Gebiet von einem einzigen Unternehmen konsolidiert wurde. Zahlreiche Unternehmen haben Teile der aktuellen Landbesitze erkundet, jedoch keines hat den gesamten Block kontrolliert, einschließlich Anglo American Exploration (Canada) Ltd., Newmont Corp., Western Copper Corp., Queenston Mining Inc., Quaterra Resources Inc., Alamos Gold Inc. und Hemlo Gold Mines Inc. Kingsmen ist im Begriff, eine Reihe bedeutsamer Datenbanken zusammenzustellen und zu bewerten. Darüber hinaus schließt Kingsmen zurzeit regionale Probenahmen und Bewertungen ab und freut sich darauf, das Projekt Almoloya rasch in den Status der Bohrbereitschaft weiterzuentwickeln.