DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autoherstellers habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Lage auf den Absatzmärkten bleibe aber schwierig./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 34,23EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

