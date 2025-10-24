    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPrada AktievorwärtsNachrichten zu Prada

    Aktie reagiert positiv

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    Umsatz wächst: Nicht nur der Teufel trägt Prada

    Das Luxusmode-Unternehmen Prada steigert seinen Umsatz um 9 Prozent – mit starkem Wachstum in allen Regionen. Die Aktie springt an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Prada steigert Umsatz um 9% auf 4,07 Mrd. Euro.
    • Starkes Wachstum in allen Regionen, besonders China.
    • Aktie springt um 5% nach Bekanntgabe der Ergebnisse.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Aktie reagiert positiv - Umsatz wächst: Nicht nur der Teufel trägt Prada
    Foto: Blue Planet Studio - Adobe Stock

    Die Prada Group hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ihren Umsatz um 9 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro gesteigert. Das Wachstum zog sich über alle Regionen hinweg, mit spürbaren Verbesserungen in China.

    "Ich denke, das Schlimmste ist überstanden", sagte Prada-Chef Andrea Guerra gegenüber Analysten im Vorfeld der Geschäftsergebnisse. Aber er machte zugleich auch Zugeständnisse.

    "Aber ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft jemals wieder erleben werden, was wir im letzten Jahrzehnt erlebt haben."

    Im dritten Quartal legten für Prada die Einzelhandelsumsätze um 8 Prozent zu. Das Unternehmen betonte, man habe nun bereits 19 Quartale in Folge Wachstum erzielt – über dem Branchendurchschnitt.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Die Beständigkeit unserer Ergebnisse in einem komplexen makroökonomischen Umfeld bestätigt die Stärke unserer Marken und die Tragfähigkeit unserer Strategie", sagt Patrizio Bertelli, Vorstandsvorsitzender des Aufsichtsrats und Executive Director der Prada Group in einer Erkärung.

    Prada

    -14,53 %
    -7,26 %
    -8,71 %
    -7,76 %
    -22,86 %
    +17,13 %
    +19,69 %
    +29,93 %
    +8,32 %
    ISIN:IT0003874101WKN:A0NDNB

    Im April schloss Prada Group eine Vereinbarung zur Übernahme von Versace von Capri Holdings. Zum aktuellen Stand der Transaktion äußerte sich das Unternehmen kaum, bestätigte jedoch, dass der Abschluss innerhalb von etwa 15 Tagen erwartet werde.

    Regional zeigte der Nahe Osten mit einem Plus von 21 Prozent das stärkste Wachstum. In der Region Amerika stiegen die Umsätze um 15 Prozent, mit einer Beschleunigung im dritten Quartal. In der Asien-Pazifik-Region legten die Erlöse um 10 Prozent zu, wobei sich das Geschäft in Festlandchina leicht erholte. In Europa wuchs der Umsatz um 6 Prozent, während Japan um 3 Prozent zulegte.

    Die Aktie stieg nach Bekanntgabe des Geschäftsergebnisses zeitweise um bis 5 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Prada Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 5,42EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie reagiert positiv Umsatz wächst: Nicht nur der Teufel trägt Prada Das Luxusmode-Unternehmen Prada steigert seinen Umsatz um 9 Prozent – mit starkem Wachstum in allen Regionen. Die Aktie springt an.