Umsatz wächst: Nicht nur der Teufel trägt Prada

"Ich denke, das Schlimmste ist überstanden", sagte Prada-Chef Andrea Guerra gegenüber Analysten im Vorfeld der Geschäftsergebnisse. Aber er machte zugleich auch Zugeständnisse.

Die Prada Group hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ihren Umsatz um 9 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro gesteigert. Das Wachstum zog sich über alle Regionen hinweg, mit spürbaren Verbesserungen in China.

"Aber ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft jemals wieder erleben werden, was wir im letzten Jahrzehnt erlebt haben."

Im dritten Quartal legten für Prada die Einzelhandelsumsätze um 8 Prozent zu. Das Unternehmen betonte, man habe nun bereits 19 Quartale in Folge Wachstum erzielt – über dem Branchendurchschnitt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Die Beständigkeit unserer Ergebnisse in einem komplexen makroökonomischen Umfeld bestätigt die Stärke unserer Marken und die Tragfähigkeit unserer Strategie", sagt Patrizio Bertelli, Vorstandsvorsitzender des Aufsichtsrats und Executive Director der Prada Group in einer Erkärung.

Im April schloss Prada Group eine Vereinbarung zur Übernahme von Versace von Capri Holdings. Zum aktuellen Stand der Transaktion äußerte sich das Unternehmen kaum, bestätigte jedoch, dass der Abschluss innerhalb von etwa 15 Tagen erwartet werde.

Regional zeigte der Nahe Osten mit einem Plus von 21 Prozent das stärkste Wachstum. In der Region Amerika stiegen die Umsätze um 15 Prozent, mit einer Beschleunigung im dritten Quartal. In der Asien-Pazifik-Region legten die Erlöse um 10 Prozent zu, wobei sich das Geschäft in Festlandchina leicht erholte. In Europa wuchs der Umsatz um 6 Prozent, während Japan um 3 Prozent zulegte.

Die Aktie stieg nach Bekanntgabe des Geschäftsergebnisses zeitweise um bis 5 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Prada Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 5,42EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.