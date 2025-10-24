PVA TePla AG: Q3-Ergebnisse 2025 & Prognoseanpassung wegen Unsicherheiten
PVA TePla AG steht vor Herausforderungen: Umsatz und EBITDA sanken im dritten Quartal 2025, doch die Nachfrage bleibt stark und die strategische Ausrichtung unverändert.
Foto: adobe.stock.com
- PVA TePla AG hat im dritten Quartal 2025 aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten Projektverzögerungen verzeichnet.
- Der vorläufige Umsatz im dritten Quartal 2025 beträgt EUR 55,8 Mio., was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Das EBITDA für das dritte Quartal 2025 liegt bei EUR 3,8 Mio., was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz zwischen EUR 235-255 Mio. und ein EBITDA von EUR 25-30 Mio. prognostiziert, was eine Untererfüllung der ursprünglichen Ziele bedeutet.
- Der vorläufige Auftragseingang für die ersten neun Monate 2025 beträgt EUR 176,5 Mio., was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Trotz der Verzögerungen bleibt die mittelfristige Marktperspektive und strategische Ausrichtung des Unternehmens unverändert, mit einer hohen Nachfrage in den relevanten Industrien.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PVA TePla ist am 12.11.2025.
Der Kurs von PVA TePla lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,49 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,600EUR das entspricht einem Minus von -12,86 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.260,99PKT (+0,05 %).
-10,33 %
+2,30 %
+9,55 %
+34,52 %
+138,09 %
+73,74 %
+174,07 %
+1.009,10 %
+103,26 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte