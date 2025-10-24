    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Starke Performance Porsche AG Aktie legt zu - 24.10.2025

    Am 24.10.2025 ist die Porsche AG Aktie, bisher, um +4,25 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.

    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

    Porsche AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025

    Mit einer Performance von +4,25 % konnte die Porsche AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Porsche AG einen Gewinn von +0,26 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche AG -22,55 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Porsche AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,43 %
    1 Monat +9,06 %
    3 Monate +0,26 %
    1 Jahr -32,94 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von Porsche AG und die positive Marktstimmung, die durch die Annahme gestützt wird, dass negative Faktoren bereits eingepreist sind. Die Ernennung eines neuen CEO wird als potenzieller Wendepunkt angesehen, während die Aktie trotz Herausforderungen in der Branche stabil bleibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Porsche AG eingestellt.

    Informationen zur Porsche AG Aktie

    Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,43 Mrd.EUR wert.

    Länder fordern Lockerung des EU-weiten Verbrenner-Aus


    Die Länder-Regierungschefs fordern eine Aufweichung des auf EU-Ebene geplanten Verbots neuer Verbrennermotoren nach 2035. "Ein starres Verbot der Verbrennertechnologie ab dem Jahr 2035 ohne Rücksicht auf seine tatsächliche Umsetzbarkeit würde …

    Börsen Update Europa - 24.10. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Presseerklärung für Dr. Wolfgang Porsche aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG


    Aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche (wiwo.de) vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG und die Rolle von Dr. Wolfgang Porsche in diesem Zusammenhang nehme ich für ihn als sein Anwalt wie folgt Stellung: Die …

    Porsche AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche AG

    +4,49 %
    +9,93 %
    +9,14 %
    +0,42 %
    -32,44 %
    -53,38 %
    -51,00 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911



    Verfasst von Markt Bote
