Kreislauf statt Engpass - Warum die Metallindustrie ohne konsequentes Recycling keine Zukunft hat (FOTO)

Zwickau (ots) - Steigende Energiekosten und Rohstoffknappheit setzen derIndustrie spürbar zu - besonders die Metallbranche steht am Scheideweg. Geradeunkoordinierte Entsorgungsprozesse verschärfen diese Herausforderungen. Doch wiekann die Industrie ihre Versorgungssicherheit durch lückenloses Recyclingnachhaltig sichern?Produktionsabläufe stocken, weil Altmetall Flächen blockiert, während die Preisefür Primärrohstoffe unaufhaltsam steigen und die Verfügbarkeit abnimmt. Wasoberflächlich noch als lösbares Alltagsproblem erscheint, offenbart sich beinäherer Betrachtung als wachsende Bedrohung für die gesamte Industrie:Energiepreise erreichen Rekordhöhen, Umweltauflagen werden strenger - und dort,wo Altmetall unkoordiniert gelagert oder schlicht liegengelassen wird, geratenProzesse ins Stocken, Flächen können nicht effizient genutzt werden, wertvolleRohstoffe werden verschenkt. Besonders betroffen ist die Metallindustrie:Gießereien und Stahlwerke brauchen kontinuierlichen Nachschub, geraten ohne ihnaber zunehmend unter Druck - sowohl operativ als auch finanziell. "Wenn einüberfüllter Schrottcontainer den Betrieb lahmlegt, ist gleich ein ganzerKreislauf betroffen", warnt Robert Eckhold, Recyclingexperte und Geschäftsführervon Hofmann Metall. Die Konsequenzen sind enorm: jeder ungenutzte Materialrestkostet bares Geld, jede Verzögerung kann im schlimmsten Fall Produktionsausfälleund Lieferengpässe verursachen."Der effektivste Weg, Versorgungssicherheit in der Metallwirtschaft zugewährleisten, besteht heute in einem konsequent geschlossenenRecyclingkreislauf - alles andere wäre fahrlässig", betont Robert Eckhold.Schließlich ist effizientes Metallrecycling längst mehr als ein Abfallthema,sondern strategischer Grundpfeiler der Produktion. Die Industrie erkenntinzwischen, dass nicht genutzte Sekundärrohstoffe verlorenes Potenzial bedeuten- für jedes Unternehmen wie auch für die gesamte Branche. Zudem reduzierenrecycelte Metalle nicht nur den Bedarf an knappen Primärstoffen, sondern sparenauch erhebliche Mengen Energie ein und helfen direkt dabei, CO2-Emissionen zuverringern. Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen bereit sind, interneProzesse zu optimieren, die Zusammenarbeit mit Experten zu verstärken und auflückenlose Entsorgungs- und Recyclinglösungen zu setzen. Worin die größtenPotenziale - und Herausforderungen - liegen, und wie ein modernes Unternehmenwie Hofmann Metall die Kreislaufwirtschaft vorantreibt, zeigt der Blick auf einUnternehmen, das mit Hightech und Know-how an vorderster Front steht.Altmetall als Schlüsselressource: Warum Recycling für die Metallindustrie