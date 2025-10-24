Hofmann Metall
Kreislauf statt Engpass - Warum die Metallindustrie ohne konsequentes Recycling keine Zukunft hat (FOTO)
Zwickau (ots) - Steigende Energiekosten und Rohstoffknappheit setzen der
Industrie spürbar zu - besonders die Metallbranche steht am Scheideweg. Gerade
unkoordinierte Entsorgungsprozesse verschärfen diese Herausforderungen. Doch wie
kann die Industrie ihre Versorgungssicherheit durch lückenloses Recycling
nachhaltig sichern?
Produktionsabläufe stocken, weil Altmetall Flächen blockiert, während die Preise
für Primärrohstoffe unaufhaltsam steigen und die Verfügbarkeit abnimmt. Was
oberflächlich noch als lösbares Alltagsproblem erscheint, offenbart sich bei
näherer Betrachtung als wachsende Bedrohung für die gesamte Industrie:
Energiepreise erreichen Rekordhöhen, Umweltauflagen werden strenger - und dort,
wo Altmetall unkoordiniert gelagert oder schlicht liegengelassen wird, geraten
Prozesse ins Stocken, Flächen können nicht effizient genutzt werden, wertvolle
Rohstoffe werden verschenkt. Besonders betroffen ist die Metallindustrie:
Gießereien und Stahlwerke brauchen kontinuierlichen Nachschub, geraten ohne ihn
aber zunehmend unter Druck - sowohl operativ als auch finanziell. "Wenn ein
überfüllter Schrottcontainer den Betrieb lahmlegt, ist gleich ein ganzer
Kreislauf betroffen", warnt Robert Eckhold, Recyclingexperte und Geschäftsführer
von Hofmann Metall. Die Konsequenzen sind enorm: jeder ungenutzte Materialrest
kostet bares Geld, jede Verzögerung kann im schlimmsten Fall Produktionsausfälle
und Lieferengpässe verursachen.
"Der effektivste Weg, Versorgungssicherheit in der Metallwirtschaft zu
gewährleisten, besteht heute in einem konsequent geschlossenen
Recyclingkreislauf - alles andere wäre fahrlässig", betont Robert Eckhold.
Schließlich ist effizientes Metallrecycling längst mehr als ein Abfallthema,
sondern strategischer Grundpfeiler der Produktion. Die Industrie erkennt
inzwischen, dass nicht genutzte Sekundärrohstoffe verlorenes Potenzial bedeuten
- für jedes Unternehmen wie auch für die gesamte Branche. Zudem reduzieren
recycelte Metalle nicht nur den Bedarf an knappen Primärstoffen, sondern sparen
auch erhebliche Mengen Energie ein und helfen direkt dabei, CO2-Emissionen zu
verringern. Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen bereit sind, interne
Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit mit Experten zu verstärken und auf
lückenlose Entsorgungs- und Recyclinglösungen zu setzen. Worin die größten
Potenziale - und Herausforderungen - liegen, und wie ein modernes Unternehmen
wie Hofmann Metall die Kreislaufwirtschaft vorantreibt, zeigt der Blick auf ein
Unternehmen, das mit Hightech und Know-how an vorderster Front steht.
Altmetall als Schlüsselressource: Warum Recycling für die Metallindustrie
