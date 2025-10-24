    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Kreislauf statt Engpass - Warum die Metallindustrie ohne konsequentes Recycling keine Zukunft hat (FOTO)

    Zwickau (ots) - Steigende Energiekosten und Rohstoffknappheit setzen der
    Industrie spürbar zu - besonders die Metallbranche steht am Scheideweg. Gerade
    unkoordinierte Entsorgungsprozesse verschärfen diese Herausforderungen. Doch wie
    kann die Industrie ihre Versorgungssicherheit durch lückenloses Recycling
    nachhaltig sichern?

    Produktionsabläufe stocken, weil Altmetall Flächen blockiert, während die Preise
    für Primärrohstoffe unaufhaltsam steigen und die Verfügbarkeit abnimmt. Was
    oberflächlich noch als lösbares Alltagsproblem erscheint, offenbart sich bei
    näherer Betrachtung als wachsende Bedrohung für die gesamte Industrie:
    Energiepreise erreichen Rekordhöhen, Umweltauflagen werden strenger - und dort,
    wo Altmetall unkoordiniert gelagert oder schlicht liegengelassen wird, geraten
    Prozesse ins Stocken, Flächen können nicht effizient genutzt werden, wertvolle
    Rohstoffe werden verschenkt. Besonders betroffen ist die Metallindustrie:
    Gießereien und Stahlwerke brauchen kontinuierlichen Nachschub, geraten ohne ihn
    aber zunehmend unter Druck - sowohl operativ als auch finanziell. "Wenn ein
    überfüllter Schrottcontainer den Betrieb lahmlegt, ist gleich ein ganzer
    Kreislauf betroffen", warnt Robert Eckhold, Recyclingexperte und Geschäftsführer
    von Hofmann Metall. Die Konsequenzen sind enorm: jeder ungenutzte Materialrest
    kostet bares Geld, jede Verzögerung kann im schlimmsten Fall Produktionsausfälle
    und Lieferengpässe verursachen.

    "Der effektivste Weg, Versorgungssicherheit in der Metallwirtschaft zu
    gewährleisten, besteht heute in einem konsequent geschlossenen
    Recyclingkreislauf - alles andere wäre fahrlässig", betont Robert Eckhold.
    Schließlich ist effizientes Metallrecycling längst mehr als ein Abfallthema,
    sondern strategischer Grundpfeiler der Produktion. Die Industrie erkennt
    inzwischen, dass nicht genutzte Sekundärrohstoffe verlorenes Potenzial bedeuten
    - für jedes Unternehmen wie auch für die gesamte Branche. Zudem reduzieren
    recycelte Metalle nicht nur den Bedarf an knappen Primärstoffen, sondern sparen
    auch erhebliche Mengen Energie ein und helfen direkt dabei, CO2-Emissionen zu
    verringern. Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen bereit sind, interne
    Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit mit Experten zu verstärken und auf
    lückenlose Entsorgungs- und Recyclinglösungen zu setzen. Worin die größten
    Potenziale - und Herausforderungen - liegen, und wie ein modernes Unternehmen
    wie Hofmann Metall die Kreislaufwirtschaft vorantreibt, zeigt der Blick auf ein
    Unternehmen, das mit Hightech und Know-how an vorderster Front steht.

    Altmetall als Schlüsselressource: Warum Recycling für die Metallindustrie
