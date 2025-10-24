    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VINCI auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe mit seinem Umsatz für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,13 % und einem Kurs von 119,3EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Harishankar Ramamoorthy
    Analysiertes Unternehmen: VINCI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 130
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


