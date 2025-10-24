UtilityInnovation Group erweitert seine Kapazitäten in Nordamerika durch strategische Akquisition

RALEIGH, N.C., 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die UtilityInnovation Group (UIG) freut sich, die Übernahme eines Unternehmens für die Bereitstellung von Infrastruktur bekannt zu geben, das seine Fähigkeit, Versorgungsunternehmen und kritische Stromverbraucher in ganz Nordamerika zu bedienen, verbessert.

Diese Akquisition stärkt UIGs Angebot an innovativen, belastbaren Energielösungen für seinen wachsenden Kundenstamm. Während das Wachstum von UIG in erster Linie organisch vorangetrieben wurde, verfolgt das Unternehmen auch strategische Akquisitionen, die komplementäres Fachwissen, wichtige Talente und wertvolle Marktpräsenz in wachstumsstarken Bereichen einbringen.