Aktie auf 7-Jahreshoch: Bei diesem Ölkonzern kassieren Anleger kräftig

Finanziellen Spielraum verschafft sich Eni durch einen rigorosen Kostensenkungsplan, der laut Unternehmen rund 4 Milliarden Euro an Effizienzgewinnen bringen soll – eine Milliarde mehr als zuvor erwartet. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Verkauf von Minderheitsbeteiligungen, die Schulden abbauen und Liquidität freisetzen.

Zwischen Juli und September erzielte Eni einen bereinigten Nettogewinn von 1,25 Milliarden Euro, deutlich über dem Analystenkonsens von 1,02 Milliarden Euro. Zwar lag das Ergebnis leicht unter dem Vorjahreswert, doch die robuste Profitabilität und die steigenden Cashflows sorgten für Optimismus. Der Konzern hebt den Umfang seines diesjährigen Aktienrückkaufs um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro an – ein starkes Signal an die Märkte.

An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen. Die Eni-Aktie legt zum Wochenende 2,5 Prozent zu und klettert auf den höchsten Stand seit 2018. Die Papiere gehören mit einem Kursplus von 18 Prozent seit Jahresanfang zu den besten Performern unter den Öl-Werten in diesem Jahr. Die Aktie ist auch wegen ihrer hohen Dividendenrendite von rund 6,5 Prozent bei Anlegern beliebt.

"Wichtiger als das starke Quartal ist der verbesserte Ausblick bei Produktion und Rückkäufen", kommentierte Barclays-Analystin Lydia Rainforth. Dies deute auf "anhaltendes Momentum bis 2026" und weiteres Kurspotenzial hin.

Während Wettbewerber wie TotalEnergies, BP und Chevron ihre Rückkäufe zuletzt wegen sinkender Ölpreise gekappt haben, zeigt sich Eni gegen den Branchentrend offensiv. Die Produktion stieg im Quartal um 6 Prozent auf 1,76 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, die Jahresprognose wurde auf bis zu 1,72 Millionen Barrel täglich angehoben.

Der freie Cashflow soll nun 12 Milliarden Euro erreichen – nach zuvor erwarteten 11,5 Milliarden. Eni-Chef Claudio Descalzi kündigte zudem an, mit dem malaysischen Konzern Petronas ein LNG-Joint-Venture zu gründen, das zu einem führenden Anbieter in Asien aufsteigen soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





