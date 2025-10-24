PVA Tepla senkt Prognose - Handelspolitische Unsicherheit und Projektverzögerung
- PVA Tepla leidet unter Projektverzögerungen.
- Umsatzverschiebung auf 2026 wegen Unsicherheiten.
- Prognose für 2025: Erlöse sinken um 25 Millionen Euro.
WETTENBERG (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern PVA Tepla kämpft mit Projektverzögerungen als Folge der handelspolitischen Unsicherheiten. Diese Effekte hätten sich im laufenden vierten Quartal verstärkt, was zu weiteren Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten führen könnte, teilte das Unternehmen am Freitag überraschend in Wettenberg mit. Einen Teil des für dieses Jahr geplanten Umsatzes dürfte sich daher auf 2026 verschieben. Zugleich legte das Unternehmen vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Aktie rutschte 4 Prozent ab.
Für 2025 rechnet PVA nun mit Erlösen von 235 bis 255 Millionen Euro, womit sie an beiden Enden der Spannen um 25 Millionen Euro geringer ausfallen als bisher geplant. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der PVA-Vorstand nun 25 bis 30 Millionen Euro operativen Gewinn, statt bislang das untere Ende der Spanne von 34 bis 39 Millionen Euro.
In den drei Monaten bis Ende September sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 55,8 Millionen Euro. Davon blieb als operativer Gewinn mit 3,8 Millionen Euro gerade einmal gut ein Drittel des Vorjahresergebnisses. Der Auftragseingang stieg indes von 34,7 auf 72,8 Millionen Euro./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,03 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +2,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,55 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 598,12 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -1,20 %/+37,61 % bedeutet.
Lass dich nicht beirren, du gehörst hier zu der kleinen Minderheit derjenigen, die Firmen fundamental analysieren und eigene Ideen entwickeln. Wenn man dabei in beide Seiten flexibel ist, und je nach Situation long oder short denken kann, umso besser. Ich packe mir auch die eine oder andere Aktie auf die Watchlist und beobachte und diskutiere sie teilweise jahrelang ohne einen Einstieg.
Und konkret zu den Werten, die Du nennst: PVA Tepla war ich in den letzten zehn Jahren immer mal wieder investiert und hatte ich bis letztes Jahr im Depot, was Du hier nachlesen kannst. TUI zB habe ich in den letzten fünf Jahren ca. ein Dutzend Mal gekauft und wieder verkauft. Finde/fände es skurril, wenn ich in der Sekunde des Verkaufs die Diskussionen einstellen würde und erst wieder posten „darf“, wenn ich ne Long- oder Short-Position habe.
Was das mit Langeweile oder Selbstdarstellung zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Wo sind denn Deine inhaltlichen Beiträge zur Aktie, Deine Einschätzung zu den Zahlen, zu der Bewertung, zu irgendwas? Außer der Info, dass Du investiert bist, kann ich mich an keine inhaltlichen Beteiligung erinnern.
Die Stimmung war durchweg positiv, auch im Vergleich zum letzten Jahr, als es viele personelle Änderungen gab.
Das neue Team aus Vorstand und Aufsichtsrat macht einen sehr guten Eindruck und ich denke, jetzt kommt Stabilität in diese Themen. Die Beteiligten machen den Eindruck, sich langfristig engagieren zu wollen und zeigen sich überzeugt, das Unternehmen stark weiterzuentwickeln.
Die neue Aufsichtsrätin ist eine Wissenschaftskoryphäe, die Ihre Forschungsschwerpunkte genau in den Bereichen hat, in denen die PVA am stärksten wächst und am innovativsten ist.
Das Management zeigt sich überzeugt, die Ziele 500 Mio. Umsatz bis 2028 zu erreichen, was mir nach allem Gehörtem heute auch wirklich realistisch erscheint. Ebenfalls sollen die Jahresziele 2025 erreicht werden. Nach dem Vorstandsbericht heute wäre meine Schätzung sogar eher, dass der Jahresumsatz 2025 am oberen Ende der Prognose liegen könnte.
Eine interessante Nachfrage/Antwort auf der HV: Das Book to bill ratio wird Ende des Jahres wieder bei rund 1 gesehen. Es ist aber auch nicht mehr so relevant, da die Realisationszeiten von Aufträgen im Metrologiebereich bei nur noch ca. 4 Monaten liegen.