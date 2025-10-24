    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    PVA Tepla senkt Prognose - Handelspolitische Unsicherheit und Projektverzögerung

    Für Sie zusammengefasst
    • PVA Tepla leidet unter Projektverzögerungen.
    • Umsatzverschiebung auf 2026 wegen Unsicherheiten.
    • Prognose für 2025: Erlöse sinken um 25 Millionen Euro.
    PVA Tepla senkt Prognose - Handelspolitische Unsicherheit und Projektverzögerung
    Foto: adobe.stock.com

    WETTENBERG (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern PVA Tepla kämpft mit Projektverzögerungen als Folge der handelspolitischen Unsicherheiten. Diese Effekte hätten sich im laufenden vierten Quartal verstärkt, was zu weiteren Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten führen könnte, teilte das Unternehmen am Freitag überraschend in Wettenberg mit. Einen Teil des für dieses Jahr geplanten Umsatzes dürfte sich daher auf 2026 verschieben. Zugleich legte das Unternehmen vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Aktie rutschte 4 Prozent ab.

    Für 2025 rechnet PVA nun mit Erlösen von 235 bis 255 Millionen Euro, womit sie an beiden Enden der Spannen um 25 Millionen Euro geringer ausfallen als bisher geplant. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der PVA-Vorstand nun 25 bis 30 Millionen Euro operativen Gewinn, statt bislang das untere Ende der Spanne von 34 bis 39 Millionen Euro.

    In den drei Monaten bis Ende September sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 55,8 Millionen Euro. Davon blieb als operativer Gewinn mit 3,8 Millionen Euro gerade einmal gut ein Drittel des Vorjahresergebnisses. Der Auftragseingang stieg indes von 34,7 auf 72,8 Millionen Euro./lew/mis

    PVA TePla

    -3,08 %
    +2,30 %
    +9,55 %
    +34,52 %
    +138,09 %
    +73,74 %
    +174,07 %
    +1.009,10 %
    +119,69 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,03 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +2,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 598,12 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -1,20 %/+37,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PVA TePla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PVA Tepla senkt Prognose - Handelspolitische Unsicherheit und Projektverzögerung Der Technologiekonzern PVA Tepla kämpft mit Projektverzögerungen als Folge der handelspolitischen Unsicherheiten. Diese Effekte hätten sich im laufenden vierten Quartal verstärkt, was zu weiteren Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten …