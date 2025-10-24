Pasinex schließt überzeichnete Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung

Toronto, Ontario – 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine bereits am 15. Juli 2025 angekündigte, nicht brokervermittelte Privatplatzierung (die „Platzierung“) von Stammaktien abgeschlossen hat. Es wurde ein Bruttoerlös in Höhe von 2.331.540 CAD erzielt.

Einzelheiten zur Platzierung

Ausgegebene Wertpapiere: 31.087.200 Stammaktien zu 0,075 CAD pro Aktie.

Aktienkapital: Nach dem Abschluss der Platzierung verfügt das Unternehmen über 204.813.876 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Finders Fees: Die vom Unternehmen entrichteten Vermittlungshonorare (Finders Fees) setzen sich aus einem Barbetrag von 15.750 CAD sowie 406.000 Aktien zusammen. Es gelten die einschlägigen Wertpapiergesetze.

Beteiligung von Insidern: Von firmeninternen Personen ( Insidern ) wurden insgesamt 2.000.000 Stammaktien gezeichnet wodurch ein Bruttoerlös in Höhe von 150.000 CAD erzielt wurde. Die Beteiligung von Insidern gilt gemäß der Vorschrift MI 61-101 als „Transaktion mit einer verbundenen Partei“ (Related Party Transaction). Das Unternehmen beruft sich diesbezüglich auf die Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Anforderungen einer formellen Bewertung bzw. der Genehmigung seitens der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101.

Haltedauer: Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Verwendung des Erlöses

Der Nettoerlös wird für den weiteren Ausbau des Projekts Sarikaya – einschließlich Ratenzahlungen an die Vorbesitzer, untertägige Erschließungsarbeiten, Bohrungen, Kosten für die Anschaffung von Bergbaugeräten und Durchführung von Genehmigungsverfahren – sowie als allgemeines Working Capital verwendet. Das Unternehmen plant außerdem eine Weiterführung der Explorationsaktivitäten auf dem Konzessionsgelände Sarikaya.

Kommentar der Unternehmensführung

„Vielen Dank unseren Aktionären in Kanada, Deutschland und Österreich für ihre große Unterstützung“, so Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex. „Seit Jahresbeginn haben wir unser Board und unser Führungsteam verstärkt und uns klar darauf konzentriert, unser Geschäft in der Türkei zu vereinfachen und greifbare Ergebnisse zu erzielen. Im Juli haben meine Familie und ich zusammen mit anderen Insidern rund 2 Mio. CAD an Aktionärsdarlehen in Stammaktien zu je 7,5 Cent umgewandelt. Das entspricht einem Aufschlag gegenüber dem Marktpreis. Wir glauben fest an Pasinex und seine Projekte. Mit Vereinbarungen, die eine 100%ige Beteiligung an Horzum sowie günstige Zahlungsbedingungen für das Projekt Sarikaya festlegen, verfügen wir sowohl über Kontrolle als auch Flexibilität. Aus Pinargözü wird nach wie vor hochgradiges Erz mit einem einfachen, bewährten Betriebsmodell und einem disziplinierten Kapitaleinsatz gefördert. Der Erfolg dieser überzeichneten Finanzierung stärkt unsere Bilanz und bestätigt das Vertrauen der neuen Anleger und auch der Stamminvestoren. Wir sind für den weiteren Ausbau, die Steigerung der Produktion und die Schaffung langfristiger Werte bestens gerüstet.“