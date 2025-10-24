Klaus Tenbrock von der praemium Gruppe über die vergessene Säule der Altersvorsorge
Wie Unternehmer mit der pauschaldotierten Unterstützungskasse neue Spielräume gewinnen (FOTO)
Bocholt (ots) - Trotz langjähriger Tradition fristet die pauschaldotierte
Unterstützungskasse im Mittelstand ein Schattendasein. Gerade in Zeiten von
Fachkräftemangel und steigenden Kosten eröffnet sie innovative Chancen: Warum
setzen so wenige Unternehmen auf diesen Weg - und wie lässt sich ihr volles
Potenzial heben?
Viele Personalverantwortliche und Geschäftsführer suchen verzweifelt nach Wegen,
um das eigene Unternehmen im Wettbewerb um Talente und Liquidität zu stärken.
Dabei greifen sie oft auf klassische Versicherungsmodelle der betrieblichen
Altersvorsorge (bAV) zurück, weil diese schnell eingeführt sind und von
Vertriebsorganisationen massiv beworben werden. Häufig jedoch weniger aus
Überzeugung als aus Gewohnheit - man setzt auf Altbewährtes, weil man es nicht
anders kennt und es "schon immer so" gemacht wurde. Die wirklich innovativen
Lösungen geraten so leicht aus dem Blick: Die pauschaldotierte
Unterstützungskasse (pdUK), obwohl als älteste Form der bAV seit über 150 Jahren
bewährt, wird im Mittelstand kaum genutzt. Die Folgen zeigen sich deutlich:
Während Großunternehmen durch eigenständige Versorgungseinrichtungen ihre
Liquidität schützen und Fachkräfte binden, verschenken viele Mittelständler
wertvolle betriebswirtschaftliche Vorteile. Statt Eigenkapital zu schonen und
Mitarbeitern eine renditestarke Altersvorsorge anzubieten, fließen erhebliche
Summen jedes Jahr als externe Prämien an Versicherungen ab - Kapital, das dem
Betrieb dauerhaft fehlt. "Wer sich heute ausschließlich auf
Versicherungslösungen verlässt, verpasst entscheidende betriebliche Chancen und
verliert womöglich echte Wettbewerbsvorteile - nicht nur im Kampf um Fachkräfte,
sondern auch in puncto Liquidität", warnt Klaus Tenbrock, Geschäftsführer der
praemium Gruppe.
"Die effektivste Strategie für nachhaltigen Unternehmenserfolg ist eine Lösung,
die Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen schafft, Liquidität erhält und
zugleich die Interessen der Mitarbeitenden stärkt", betont Klaus Tenbrock. Genau
diese Prinzipien vereint das Modell der pauschaldotierten Unterstützungskasse.
Die praemium Gruppe hat sich darauf spezialisiert, dieses Potenzial für
mittelständische Unternehmen nutzbar zu machen - mit umfassender Beratung,
modernen Verwaltungslösungen und praxisnahen Konzepten wie dem "Easy-Konzept".
Damit gelingt es, das traditionsreiche Modell auf die besonderen Bedürfnisse von
Mittelständlern zuzuschneiden: Lohnkostenreduktion, steuerliche Vorteile und
maximale Planbarkeit werden Realität. Das Ergebnis ist für Unternehmen wie
Belegschaft gleichermaßen attraktiv. Wie das funktioniert, was es zu beachten
gilt und warum die pauschaldotierte Unterstützungskasse gerade jetzt neues
