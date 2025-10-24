    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Klaus Tenbrock von der praemium Gruppe über die vergessene Säule der Altersvorsorge

    Wie Unternehmer mit der pauschaldotierten Unterstützungskasse neue Spielräume gewinnen (FOTO)

    Bocholt (ots) - Trotz langjähriger Tradition fristet die pauschaldotierte
    Unterstützungskasse im Mittelstand ein Schattendasein. Gerade in Zeiten von
    Fachkräftemangel und steigenden Kosten eröffnet sie innovative Chancen: Warum
    setzen so wenige Unternehmen auf diesen Weg - und wie lässt sich ihr volles
    Potenzial heben?

    Viele Personalverantwortliche und Geschäftsführer suchen verzweifelt nach Wegen,
    um das eigene Unternehmen im Wettbewerb um Talente und Liquidität zu stärken.
    Dabei greifen sie oft auf klassische Versicherungsmodelle der betrieblichen
    Altersvorsorge (bAV) zurück, weil diese schnell eingeführt sind und von
    Vertriebsorganisationen massiv beworben werden. Häufig jedoch weniger aus
    Überzeugung als aus Gewohnheit - man setzt auf Altbewährtes, weil man es nicht
    anders kennt und es "schon immer so" gemacht wurde. Die wirklich innovativen
    Lösungen geraten so leicht aus dem Blick: Die pauschaldotierte
    Unterstützungskasse (pdUK), obwohl als älteste Form der bAV seit über 150 Jahren
    bewährt, wird im Mittelstand kaum genutzt. Die Folgen zeigen sich deutlich:
    Während Großunternehmen durch eigenständige Versorgungseinrichtungen ihre
    Liquidität schützen und Fachkräfte binden, verschenken viele Mittelständler
    wertvolle betriebswirtschaftliche Vorteile. Statt Eigenkapital zu schonen und
    Mitarbeitern eine renditestarke Altersvorsorge anzubieten, fließen erhebliche
    Summen jedes Jahr als externe Prämien an Versicherungen ab - Kapital, das dem
    Betrieb dauerhaft fehlt. "Wer sich heute ausschließlich auf
    Versicherungslösungen verlässt, verpasst entscheidende betriebliche Chancen und
    verliert womöglich echte Wettbewerbsvorteile - nicht nur im Kampf um Fachkräfte,
    sondern auch in puncto Liquidität", warnt Klaus Tenbrock, Geschäftsführer der
    praemium Gruppe.

    "Die effektivste Strategie für nachhaltigen Unternehmenserfolg ist eine Lösung,
    die Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen schafft, Liquidität erhält und
    zugleich die Interessen der Mitarbeitenden stärkt", betont Klaus Tenbrock. Genau
    diese Prinzipien vereint das Modell der pauschaldotierten Unterstützungskasse.
    Die praemium Gruppe hat sich darauf spezialisiert, dieses Potenzial für
    mittelständische Unternehmen nutzbar zu machen - mit umfassender Beratung,
    modernen Verwaltungslösungen und praxisnahen Konzepten wie dem "Easy-Konzept".
    Damit gelingt es, das traditionsreiche Modell auf die besonderen Bedürfnisse von
    Mittelständlern zuzuschneiden: Lohnkostenreduktion, steuerliche Vorteile und
    maximale Planbarkeit werden Realität. Das Ergebnis ist für Unternehmen wie
    Belegschaft gleichermaßen attraktiv. Wie das funktioniert, was es zu beachten
    gilt und warum die pauschaldotierte Unterstützungskasse gerade jetzt neues
