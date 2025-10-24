LINUM (dpa-AFX) - Der Einsatz zur Bergung massenhaft verendeter Kraniche im Linumer Teichland im Nordwesten Brandenburgs bringt die freiwilligen Helfer an den Rand ihr Kräfte. "Das geht unter die Haut. Das sind Bilder, die man nicht vergisst. Das ist hart.", sagte der Leiter des Artenschutzzentrums in Linum Norbert Schneeweiß am Nachmittag. Er ist seit vielen Jahren für den Artenschutz aktiv und koordiniert den Einsatz von Helfern, die seit Tagen viele Kranich-Kadaver einsammeln.

"Das steht auch nicht jeder durch. Es sind Leute weinend von der Fläche gegangen (...).", sagte Schneeweiß. Die Helfer seien vier bis achten Stunden im Einsatz. Das sei auch körperlich sehr belastend.