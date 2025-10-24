    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    KI-Gewinner an der Seitenlinie

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    So versuchen Hedgefongsmanager die KI-Blase zu umgehen

    Großinvestoren, die von der KI-Euphorie gleichermaßen fasziniert wie verunsichert sind, schichten ihr Kapital um: weg von überhitzten Tech-Aktien, hin zu potenziellen Nachzüglern.

    KI-Gewinner an der Seitenlinie - So versuchen Hedgefongsmanager die KI-Blase zu umgehen
    Foto: wallstreetOnline/KI

    Damit beleben sie eine Strategie aus der Dotcom-Ära der 1990er Jahre, die damals half, dem Crash zu entgehen.

    Während US-Aktien Rekordstände erreichen und der Börsenwert von Nvidia auf über vier Billionen US-Dollar steigt, suchen professionelle Anleger nach Wegen, vom Bullenmarkt zu profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. 

    "Wir tun im Grunde das, was zwischen 1998 und 2000 funktioniert hat", sagt Francesco Sandrini, Multi-Asset-Chef und Italien-CIO beim europäischen Branchenriesen Amundi gegenüber Reuters.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.384,06€
    Basispreis
    5,06
    Ask
    × 13,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.206,93€
    Basispreis
    5,14
    Ask
    × 13,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Er sieht Anzeichen "irrationaler Überschwänglichkeit" an der Wall Street – etwa den spekulativen Handel mit riskanten Optionsscheinen auf große KI-Aktien. Dennoch erwartet er, dass die neue Tech-Begeisterung anhält, und setzt auf vernünftig bewertete Titel mit Aufholpotenzial – etwa Softwareunternehmen, Robotik und asiatische Technologiewerte.

    Auch andere Investoren denken darüber nach, sich schrittweise von den Magnificent Seven zu lösen, nachdem sich Nvidias Aktie in zwei Jahren mehr als verdreifacht hat. Gleichzeitig wollen sie jedoch innerhalb des KI-Ökosystems diversifiziert bleiben.

    Viele Anleger versuchen, an den Billioneninvestitionen sogenannter Hyperscaler wie Amazon, Microsoft und Alphabet zu partizipieren, ohne sich zu stark von deren Aktien abhängig zu machen.

    Becky Qin von Fidelity International setzt etwa auf Uranium-Aktien – sie erwartet, dass die energiehungrigen KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Atomstrom antreiben werden.

    Kevin Thozet vom Vermögensverwalter Carmignac nimmt Gewinne bei den Magnificent Seven mit und investiert stattdessen in Taiwans Gudeng Precision, einen Zulieferer für Chipgehäuse von TSMC.

    Andere warnen vor Überkapazitäten bei Rechenzentren – ähnlich wie einst beim Glasfaser-Boom der 2000er-Jahre.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7139,54Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Gewinner an der Seitenlinie So versuchen Hedgefongsmanager die KI-Blase zu umgehen Großinvestoren, die von der KI-Euphorie gleichermaßen fasziniert wie verunsichert sind, schichten ihr Kapital um: weg von überhitzten Tech-Aktien, hin zu potenziellen Nachzüglern. Damit beleben sie eine Strategie aus der