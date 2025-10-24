So versuchen Hedgefongsmanager die KI-Blase zu umgehen

"Wir tun im Grunde das, was zwischen 1998 und 2000 funktioniert hat", sagt Francesco Sandrini, Multi-Asset-Chef und Italien-CIO beim europäischen Branchenriesen Amundi gegenüber Reuters.

Während US-Aktien Rekordstände erreichen und der Börsenwert von Nvidia auf über vier Billionen US-Dollar steigt, suchen professionelle Anleger nach Wegen, vom Bullenmarkt zu profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen.

Damit beleben sie eine Strategie aus der Dotcom-Ära der 1990er Jahre, die damals half, dem Crash zu entgehen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Er sieht Anzeichen "irrationaler Überschwänglichkeit" an der Wall Street – etwa den spekulativen Handel mit riskanten Optionsscheinen auf große KI-Aktien. Dennoch erwartet er, dass die neue Tech-Begeisterung anhält, und setzt auf vernünftig bewertete Titel mit Aufholpotenzial – etwa Softwareunternehmen, Robotik und asiatische Technologiewerte.

Auch andere Investoren denken darüber nach, sich schrittweise von den Magnificent Seven zu lösen, nachdem sich Nvidias Aktie in zwei Jahren mehr als verdreifacht hat. Gleichzeitig wollen sie jedoch innerhalb des KI-Ökosystems diversifiziert bleiben.

Viele Anleger versuchen, an den Billioneninvestitionen sogenannter Hyperscaler wie Amazon, Microsoft und Alphabet zu partizipieren, ohne sich zu stark von deren Aktien abhängig zu machen.

Becky Qin von Fidelity International setzt etwa auf Uranium-Aktien – sie erwartet, dass die energiehungrigen KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Atomstrom antreiben werden.

Kevin Thozet vom Vermögensverwalter Carmignac nimmt Gewinne bei den Magnificent Seven mit und investiert stattdessen in Taiwans Gudeng Precision, einen Zulieferer für Chipgehäuse von TSMC.

Andere warnen vor Überkapazitäten bei Rechenzentren – ähnlich wie einst beim Glasfaser-Boom der 2000er-Jahre.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7139,54 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer