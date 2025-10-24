KI-Gewinner an der Seitenlinie
So versuchen Hedgefongsmanager die KI-Blase zu umgehen
Großinvestoren, die von der KI-Euphorie gleichermaßen fasziniert wie verunsichert sind, schichten ihr Kapital um: weg von überhitzten Tech-Aktien, hin zu potenziellen Nachzüglern.
Damit beleben sie eine Strategie aus der Dotcom-Ära der 1990er Jahre, die damals half, dem Crash zu entgehen.
Während US-Aktien Rekordstände erreichen und der Börsenwert von Nvidia auf über vier Billionen US-Dollar steigt, suchen professionelle Anleger nach Wegen, vom Bullenmarkt zu profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen.
"Wir tun im Grunde das, was zwischen 1998 und 2000 funktioniert hat", sagt Francesco Sandrini, Multi-Asset-Chef und Italien-CIO beim europäischen Branchenriesen Amundi gegenüber Reuters.
Er sieht Anzeichen "irrationaler Überschwänglichkeit" an der Wall Street – etwa den spekulativen Handel mit riskanten Optionsscheinen auf große KI-Aktien. Dennoch erwartet er, dass die neue Tech-Begeisterung anhält, und setzt auf vernünftig bewertete Titel mit Aufholpotenzial – etwa Softwareunternehmen, Robotik und asiatische Technologiewerte.
Auch andere Investoren denken darüber nach, sich schrittweise von den Magnificent Seven zu lösen, nachdem sich Nvidias Aktie in zwei Jahren mehr als verdreifacht hat. Gleichzeitig wollen sie jedoch innerhalb des KI-Ökosystems diversifiziert bleiben.
Viele Anleger versuchen, an den Billioneninvestitionen sogenannter Hyperscaler wie Amazon, Microsoft und Alphabet zu partizipieren, ohne sich zu stark von deren Aktien abhängig zu machen.
Becky Qin von Fidelity International setzt etwa auf Uranium-Aktien – sie erwartet, dass die energiehungrigen KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Atomstrom antreiben werden.
Kevin Thozet vom Vermögensverwalter Carmignac nimmt Gewinne bei den Magnificent Seven mit und investiert stattdessen in Taiwans Gudeng Precision, einen Zulieferer für Chipgehäuse von TSMC.
Andere warnen vor Überkapazitäten bei Rechenzentren – ähnlich wie einst beim Glasfaser-Boom der 2000er-Jahre.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion