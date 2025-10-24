    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    Börsenstart USA - 24.10. - US Tech 100 stark +1,06 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart USA - 24.10. - US Tech 100 stark +1,06 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der Dow Jones steht bei 47.141,65 PKT und gewinnt bisher +0,88 %.
    Top-Werte: IBM +3,75 %, Goldman Sachs Group +2,23 %, NVIDIA +1,63 %, JPMorgan Chase +1,48 %, Amazon +1,42 %
    Flop-Werte: Honeywell International -1,04 %, Walmart -0,66 %, Procter & Gamble -0,57 %, Johnson & Johnson -0,53 %, McDonald's -0,43 %

    Der US Tech 100 steht bei 25.357,18 PKT und gewinnt bisher +1,06 %.
    Top-Werte: AppLovin Registered (A) +5,08 %, Advanced Micro Devices +4,96 %, Constellation Energy +4,47 %, Marvell Technology +3,88 %, Shopify +3,46 %
    Flop-Werte: Intel -4,76 %, ON Semiconductor -1,63 %, Tesla -1,42 %, Microchip Technology -1,29 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,23 %

    Der S&P 500 steht aktuell (15:59:50) bei 6.793,67 PKT und steigt um +0,84 %.
    Top-Werte: Emcor Group +7,20 %, Coinbase +6,92 %, Albemarle +5,97 %, AppLovin Registered (A) +5,08 %, Robinhood Markets Registered (A) +4,98 %
    Flop-Werte: Verisign -6,62 %, Deckers Outdoor -4,86 %, Newmont Corporation -4,79 %, Intel -4,76 %, Illinois Tool Works -4,32 %




