    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerisign AktievorwärtsNachrichten zu Verisign

    Besonders beachtet!

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verisign Aktie verliert deutlich an Wert - -6,62 % - 24.10.2025

    Am 24.10.2025 ist die Verisign Aktie, bisher, um -6,62 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verisign Aktie.

    Besonders beachtet! - Verisign Aktie verliert deutlich an Wert - -6,62 % - 24.10.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Verisign ist ein führender Anbieter von Domain-Name-Registrierungsdiensten, verwaltet die .com und .net Domains und bietet zuverlässige DNS-Infrastruktur. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy und Neustar. Verisigns Stärke liegt in der stabilen und sicheren DNS-Infrastruktur.

    Verisign Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,62 % verliert die Verisign Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.280,00€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.305,00€
    Basispreis
    4,51
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Verisign insgesamt ein Minus von -12,63 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,98 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

    Verisign Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,22 %
    1 Monat -11,48 %
    3 Monate -12,63 %
    1 Jahr +24,07 %

    Informationen zur Verisign Aktie

    Es gibt 93 Mio. Verisign Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,11 Mrd.EUR wert.

    Internet hat zum Ende des dritten Quartals 2025 über 378,5 Millionen Domainnamen-Registrierungen


    VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), ein weltweit führender Anbieter von kritischer Internet-Infrastruktur und Domainnamen-Registrierungsdiensten, gab heute bekannt, dass laut dem aktuellen Domain Name Industry Brief Quarterly Report von DNIB.com, das …

    Verisign Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verisign Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisign Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verisign

    -8,37 %
    -1,46 %
    -11,18 %
    -12,30 %
    +24,58 %
    +18,52 %
    +28,77 %
    +195,68 %
    +2.580,00 %
    ISIN:US92343E1029WKN:911090



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Verisign Aktie verliert deutlich an Wert - -6,62 % - 24.10.2025 Am 24.10.2025 ist die Verisign Aktie, bisher, um -6,62 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verisign Aktie.