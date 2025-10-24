Verisign Aktie verliert deutlich an Wert - -6,62 % - 24.10.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,62 % verliert die Verisign Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Verisign ist ein führender Anbieter von Domain-Name-Registrierungsdiensten, verwaltet die .com und .net Domains und bietet zuverlässige DNS-Infrastruktur. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy und Neustar. Verisigns Stärke liegt in der stabilen und sicheren DNS-Infrastruktur.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Verisign insgesamt ein Minus von -12,63 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,98 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

Verisign Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,22 % 1 Monat -11,48 % 3 Monate -12,63 % 1 Jahr +24,07 %

Informationen zur Verisign Aktie

Es gibt 93 Mio. Verisign Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,11 Mrd.EUR wert.

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), ein weltweit führender Anbieter von kritischer Internet-Infrastruktur und Domainnamen-Registrierungsdiensten, gab heute bekannt, dass laut dem aktuellen Domain Name Industry Brief Quarterly Report von DNIB.com, das …

Verisign Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verisign Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisign Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.