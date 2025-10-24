Besonders beachtet!
Verisign Aktie verliert deutlich an Wert - -6,62 % - 24.10.2025
Am 24.10.2025 ist die Verisign Aktie, bisher, um -6,62 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verisign Aktie.
Verisign ist ein führender Anbieter von Domain-Name-Registrierungsdiensten, verwaltet die .com und .net Domains und bietet zuverlässige DNS-Infrastruktur. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy und Neustar. Verisigns Stärke liegt in der stabilen und sicheren DNS-Infrastruktur.
Verisign Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,62 % verliert die Verisign Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Verisign insgesamt ein Minus von -12,63 % zu verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,98 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.
Verisign Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,22 %
|1 Monat
|-11,48 %
|3 Monate
|-12,63 %
|1 Jahr
|+24,07 %
Informationen zur Verisign Aktie
Es gibt 93 Mio. Verisign Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,11 Mrd.EUR wert.
Internet hat zum Ende des dritten Quartals 2025 über 378,5 Millionen Domainnamen-Registrierungen
VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), ein weltweit führender Anbieter von kritischer Internet-Infrastruktur und Domainnamen-Registrierungsdiensten, gab heute bekannt, dass laut dem aktuellen Domain Name Industry Brief Quarterly Report von DNIB.com, das …
Verisign Aktie jetzt kaufen?
Ob die Verisign Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisign Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.