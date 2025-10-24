GAC liefert die offizielle Flotte und 24/7-Support für die 15. Nationalen Spiele in Hongkong und Macao

HONG KONG und MACAO, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die offiziellen Fahrzeugübergabezeremonien für die Veranstaltungen in Hongkong und Macao im Rahmen der 15. Nationalen Spiele der Volksrepublik China, der 12. Nationalen Spiele für Menschen mit Behinderungen und der 9. Nationalen Olympischen Spezialspiele der Volksrepublik China (im Folgenden als "15. Nationale Spiele" bezeichnet), wurden am 15. Oktober bzw. 22. Oktober erfolgreich durchgeführt. Die 15. Nationalen Spiele werden zum ersten Mal gemeinsam von Guangdong, Hongkong und Macao ausgerichtet. Sie sind nicht nur die höchste und größte umfassende Sportveranstaltung in China, sondern auch eine großartige Gelegenheit, "institutionelle Stärken zu demonstrieren, den Charakter der Bay Area zu zeigen und die Kultur der Lingnan hervorzuheben". Als exklusiver offizieller Automobilpartner der 15. Nationalen Spiele nutzt GAC seine innovativen Fähigkeiten im Bereich der Automobiltechnologie, um umfassende, qualitativ hochwertige Fahrzeugdienstleistungen für die Veranstaltungen in den drei Regionen anzubieten.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Herstellung von Fahrzeugen mit Rechtslenkung lieferte GAC insgesamt 365 kundenspezifische Fahrzeuge mit Rechtslenkung für die Abteilungen Hongkong und Macao. Die Flotte umfasst 90 intelligente elektrische MPVs, die E9 PHEVs, und 180 luxuriöse elektrische SUVs, die HYPTEC HT, für Hongkong sowie 95 E9 PHEVs für Macao.