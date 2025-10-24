Rath AG: Achtung Gewinnwarnung am 24.10.2025!
Die Rath AG steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen: Umsatzrückgänge und Preiskämpfe führen zu einem erwarteten negativen EBIT von 2,0 Mio. Euro, trotz eingeleiteter Kostensenkungsmaßnahmen.
- Rath AG hat am 24.10.2025 eine Gewinnwarnung veröffentlicht.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Rückgang des EBIT im Vergleich zum Vorjahr erwartet.
- Der Rückgang ist auf deutliche Umsatzrückgänge aufgrund schwacher Marktnachfrage und intensiven Preiskampfes zurückzuführen.
- Ein umfassendes Kostensenkungsprogramm wurde zu Jahresbeginn initiiert, dessen positive Effekte im zweiten Halbjahr 2025 erwartet werden.
- Trotz der Maßnahmen wird ein negatives EBIT von rund EUR 2,0 Mio. erwartet.
- Kontaktperson für Rückfragen ist Andreas Pfneiszl, Speaker of Executive Board.
