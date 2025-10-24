    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRath AktievorwärtsNachrichten zu Rath
    Rath AG: Achtung Gewinnwarnung am 24.10.2025!

    Die Rath AG steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen: Umsatzrückgänge und Preiskämpfe führen zu einem erwarteten negativen EBIT von 2,0 Mio. Euro, trotz eingeleiteter Kostensenkungsmaßnahmen.

    • Rath AG hat am 24.10.2025 eine Gewinnwarnung veröffentlicht.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Rückgang des EBIT im Vergleich zum Vorjahr erwartet.
    • Der Rückgang ist auf deutliche Umsatzrückgänge aufgrund schwacher Marktnachfrage und intensiven Preiskampfes zurückzuführen.
    • Ein umfassendes Kostensenkungsprogramm wurde zu Jahresbeginn initiiert, dessen positive Effekte im zweiten Halbjahr 2025 erwartet werden.
    • Trotz der Maßnahmen wird ein negatives EBIT von rund EUR 2,0 Mio. erwartet.
    • Kontaktperson für Rückfragen ist Andreas Pfneiszl, Speaker of Executive Board.






